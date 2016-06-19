أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتوقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي -
بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر -
ميدو يُقبل رأس لاعب دجلة على الهواء.. تعرف على السبب -
البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد -
بالصور - وصول الدفعة الثانية من جثامين شهداء تفجير طنطا -
خالد يوسف تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: يجب مراجعة المنظومة الأمنية -
توديع جثامين شهداء " كنيسة مارجرجس " بـ " الزغاريد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مقتل 12 إرهابيا وإصابة 13 وتفجير 7 عبوات ناسفة فى عمليات أمنية بسيناء

Google+ Print
مقتل 12 إرهابيا وإصابة 13 وتفجير 7 عبوات ناسفة فى عمليات أمنية بسيناء مقتل 12 إرهابيا وإصابة 13 وتفجير 7 عبوات ناسفة فى عمليات أمنية بسيناء
قال مصدر أمنى بشمال سيناء، إن قوات الأمن استهدفت بؤرا إرهابية بمناطق جنوب العريش والشيخ زويد خلال الساعات الماضية، تمكنت خلالها من قتل وإصابة العديد من العناصر الإرهابية.

أضاف المصدر، أن طائرات قصت اهدافا لمسلحين جنوب العريش، كما قصفت أهدافا أخرى بمنطقة جنوب الشيخ زويد، وشنت قوات بريه قصف على أهداف بمنطقة شرق العريش، وأوقعت الهجمات عددا من القتلى والجرحى بين صفوف المسلحين وأحبطت 3 محاولات لتحركاتهم لاستهداف القوات.

واشار المصدر إلى أن الحملات الأمنية نجحت فى قتل 12 إرهابيا بالإصافة لإصابة 13 آخرين، مضيفا أنه خلال العمليات تفجير 7 عبوات ناسفة موضوعة على جانب الطرق وتم تفجيرها دون خسائر، كما تم إلقاء القبض على 33 مشتبها فيهم جارى فحصهم امنيا.

استشهاد نقيب شرطة وإصابة مجند فى انفجار عبوة ناسفة بطريق مدرعة وسط سيناء
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365