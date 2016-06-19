مقتل 12 إرهابيا وإصابة 13 وتفجير 7 عبوات ناسفة فى عمليات أمنية بسيناء

قال مصدر أمنى بشمال سيناء، إن قوات الأمن استهدفت بؤرا إرهابية بمناطق جنوب العريش والشيخ زويد خلال الساعات الماضية، تمكنت خلالها من قتل وإصابة العديد من العناصر الإرهابية.

أضاف المصدر، أن طائرات قصت اهدافا لمسلحين جنوب العريش، كما قصفت أهدافا أخرى بمنطقة جنوب الشيخ زويد، وشنت قوات بريه قصف على أهداف بمنطقة شرق العريش، وأوقعت الهجمات عددا من القتلى والجرحى بين صفوف المسلحين وأحبطت 3 محاولات لتحركاتهم لاستهداف القوات.

واشار المصدر إلى أن الحملات الأمنية نجحت فى قتل 12 إرهابيا بالإصافة لإصابة 13 آخرين، مضيفا أنه خلال العمليات تفجير 7 عبوات ناسفة موضوعة على جانب الطرق وتم تفجيرها دون خسائر، كما تم إلقاء القبض على 33 مشتبها فيهم جارى فحصهم امنيا.

استشهاد نقيب شرطة وإصابة مجند فى انفجار عبوة ناسفة بطريق مدرعة وسط سيناء

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