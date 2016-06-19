بالصور.. كفيف بالشرقية أجبره الفقر على إخراج أبنائه من المدرسة ويتمنى مصدر رزق

>يعيش محمود عبد المجيد عبد العزيز فودة صاحب الـ39 عامًا حالة اجتماعية صعبة - على حد وصفه - بقرية الصنافين التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، مؤكدا أنه أجبر على خروج ابنته الكبرى صاحبة الـ14 عامًا من التعليم لعدم قدرته وتوفير احتياجاتها، وقال إن كل دخله 300 جنيه معاش تضامن اجتماعى لكونه من الفئات الخاصة كفيف.

وقال فودة: إن لديه 3 أطفال وهم: "حسناء (14سنة)، وإنجى (12سنة-طالبة بالصف السادس الابتدائى)، وعبد المجيد (4سنوات)"، مستغيثًا بالمسئولين بالدولة وأصحاب القلوب الرحيمة بتوفير مصدر رزق له وأسرته، حتى لا يجبر على خروج ابنته الثانية، التلميذة بالمرحلة الابتدائية.

وأضاف أن أصحاب القلوب الرحيمة تمكنوا من بناء حجرة ينام بداخلها وأطفاله الثلاث وزوجته، على حصيرة من البلاستيك، وتحتاج لاستكمال بنائها وتعريشها، وهو ما يعجز عن عمله الشاب الكفيف الذى أكد أنه لا يعمل، بل تم استبعاده من العمل كموظف مؤقت بمديرية رى القليوبية حيث كان متعاقدا فى نظير مبلغ 65 جنيها منذ عام 2010، مطالبا بضرورة عودته وتثبيته بمديرية رى القليوبية أو تشغيله بمكان يراعى حالته الجسدية، حفاظاً على حياه أطفاله وعدم انسياقهم لطريق التسول أو التشرد.

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