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انتقادات للنائبة إيناس عبد الحليم بسبب غيابها عن أهالى الدقهلية

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انتقادات للنائبة إيناس عبد الحليم بسبب غيابها عن أهالى الدقهلية انتقادات للنائبة إيناس عبد الحليم بسبب غيابها عن أهالى الدقهلية
أثار اختفاء الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب عن دائرة أول المنصورة، عن كافة المشاهد السياسية والفعاليات بمدينة المنصورة، غضبا عارما فى صفوف العديد من المواطنين والنشطاء والمدونين بالمحافظة، حيث لم تحضر العديد من الفعاليات التى يتواجد بها معظم أعضاء مجلس النواب الآخرين.

وتداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر، بالدقهلية، هاشتاج بعنوان "فين الدكتورة إيناس، "فين نواب قائمة فى حب "، وذلك تعبيرا منهم عن غياب النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب بالمنصورة عن المشهد فى الشارع الدقهلاوى.

وقال صلاح عبدالمنعم، أحد سكان مدينة المنصورة "من يوم نتيجة الانتخابات لم نر الدكتورة إيناس، ولم نسمع عنها، ولم نرها فى الشارع كما وعدتنا ولا أحد يعرف السبب".

وقد سبق وتداول نشطاء لهذا الهاشتاج فى مارس الماضى، والذى أجبر "عبد الحليم على الظهور فى الشارع، والتقاط عدة صور لها ونشرها على صفحات على الإنترنت تحمل اسمها.

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