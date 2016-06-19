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بالصور.. درس خصوصى لمدرس فلسفة على ستاد كلية التربية الرياضية

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بالصور.. درس خصوصى لمدرس فلسفة على ستاد كلية التربية الرياضية بالصور.. درس خصوصى لمدرس فلسفة على ستاد كلية التربية الرياضية
تداولت العديد من صفحات موقع التواصل الاجتماعى صوراً لمراجعة نهائية لمادة الفلسفة للثانوية العامة، لأحد المدرسين داخل كلية التربية الرياضية.

ويظهر فى الصورة المتداولة المدرس وهو يجوب أرضيه الملعب والطلاب محتشدة بالآلاف داخل الملعب، وأوضحت الصفحات ان المدرس يدعى "س ا" ويقوم بحساب الطالب الواحد بـ 60 جنيهاً فى الساعة.

ولقى هذا المشهد هجوم كبير من قبل رواد مواقع التواصل، مؤكدين أن تلك الطريقة لن تجدى نفعاً فى التدريس طالما قائمة على الحفظ وليس الفهم.

طلاب يتلقون درس خصوصى فى ستاد (1)

طلاب يتلقون درس خصوصى فى ستاد (2)

طلاب يتلقون درس خصوصى فى ستاد (1)

طلاب يتلقون درس خصوصى فى ستاد (2)

طلاب يتلقون درس خصوصى فى ستاد (3)

طلاب يتلقون درس خصوصى فى ستاد (4)


>تفاصيل سقوط مدير مدرسة ديرب الخضر بالدقهلية بتجارة المخدرات.. لجنة المتابعة تعثر على أفيون وحشيش بدولابه.. والمدرسة تحت حصار المسجلين خطر.. وأفلام إباحية لسيدات بالقرية تكشف عن عنتيل التعليم ببنى عبيد
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