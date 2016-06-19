بالصور.. درس خصوصى لمدرس فلسفة على ستاد كلية التربية الرياضية

تداولت العديد من صفحات موقع التواصل الاجتماعى صوراً لمراجعة نهائية لمادة الفلسفة للثانوية العامة، لأحد المدرسين داخل ستاد كلية التربية الرياضية.

ويظهر فى الصورة المتداولة المدرس وهو يجوب أرضيه الملعب والطلاب محتشدة بالآلاف داخل الملعب، وأوضحت الصفحات ان المدرس يدعى "س ا" ويقوم بحساب الطالب الواحد بـ 60 جنيهاً فى الساعة.

ولقى هذا المشهد هجوم كبير من قبل رواد مواقع التواصل، مؤكدين أن تلك الطريقة لن تجدى نفعاً فى التدريس طالما قائمة على الحفظ وليس الفهم.

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