فوائد مذهلة لـ"اللوز".. يحمى الشرايين ويعزز وظائف المخ

1-يقلل خطر الإصابة بالنوبة القلبية

2-يخفض الكوليسترول "الضار"

3-يحمى جدران الشرايين من الضرر

4-يعزز وظائف المخ

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يتميز اللوز بطعمه اللذيذ إضافة إلى فوائده التى لا تعد ولا تحصى، لذلك يتناوله كثير من الأشخاص يوميا، خاصة فى شهر رمضان المبارك. وفى السياق ذاته، كشف الموقع الطبى الامريكى “Care 2”، عن 4 فوائد مذهلة لتناول اللوز، وتشمل:>أولئك الذين يستهلكون المكسرات خمس مرات فى الأسبوع ينخفض لديهم خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 50%، وفقاً لمؤسسة لوما ليندا الطبية الأمريكية.>إضافة اللوز إلى النظام الغذائى له تأثير إيجابى على مستويات الكوليسترول فى الدم، حيث يخفض مستويات الكوليسترول الضار، ويعزز مستويات الكوليسترول الجيد، وفقا لدراسة أمريكية حديثة.>يحتوى اللوز على مركبات الفلافونويد التى تعمل بالتعاون مع فيتامين E، لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وحماية الشرايين من الضرر، وفقاً لمركز البحوث بجامعة تافتس.>اللوز يحتوى على فيتامين ب والكارنيتين، وهى المواد المغذية التى تعزز نشاط الدماغ وأيضا قد تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

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