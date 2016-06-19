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تغريم منتجى "لعنة الفرحنا" بعد سرقة فكرته من المذيعة هلا السعيد

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تغريم منتجى "لعنة الفرحنا" بعد سرقة فكرته من المذيعة هلا السعيد تغريم منتجى "لعنة الفرحنا" بعد سرقة فكرته من المذيعة هلا السعيد
حصلت المذيعة الشابة هلا السعيد على حكم قضائى بعد صراع فى المحاكم لمدة عامين، لسرقة فكرة برنامجها "الفرح"، حيث قضت المحكمة الاقتصادية الدائرة الثالثة جنح بتغريم كلاً من المنتج أحمد نور ومصطفى السويفى مبلغ 10 آلاف جنيه، لسرقتهما فكرة برنامج "فرح"، وتغيير اسمه إلى "لعنة الفرحنا"، وتقديمه على إحدى القنوات الفضائية فى رمضان 2014.

وقالت المذيعة الشابة لـ"اليوم السابع"، إن محاميها أشرف عبد المجيد الأسيوطى قام بالفعل برفع جنحة مباشرة عن واقعة استغلال فكرة البرنامج دون أخذ موافقة كتابية من موكلته، ودون تنازل منها، وتم إحالة الجنحة إلى مكتب الخبراء الذى انتهى فى تقريره أن المتهمين قاموا بتطبيق فكرة برنامج "الفرح" على الواقع، كما هى دون تغيير فى المضمون، ما اطمأنت معه المحكمة إلى ثبوت التهمة فى حق المتهمين، وقضت بتغريم كل منهم مبلغ 10 آلاف جنيه مع إلزامهم بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدنى مبلغ ٥٠٠١ جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت مع إلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وعلقت السعيد على الحكم، قائلة :"الحمد لله حقى رجعلى، وكنت واثقة فى قضاء العادل".

المذيعة هلا السعيد (1)

المذيعة هلا السعيد (2)

المذيعة هلا السعيد (3)


>سرقة "فرح" لـ"هلا السعيد" بالإكراه وشكوى بقسم الدقى
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