مباحث القليوبية تكشف غموض اختطاف كبابجى ومطالبة أسرته بـ 80 ألف جنيه فدية

نجح ضباط مباحث القليوبية من كشف غموض اختطاف كبابجى على يد 2 من زملائه ومطالبة أسرته بـ80 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه.

وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطاراً بالواقعة من العقيد عمرو سعيد مأمور قسم الخصوص.

وبعرض المعلومات على اللواء سيد جاد الحق مساعد وير الداخلية مدير مصلحة الامن العام، كلف اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية بسرعة تشكل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة.

وكان العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى فى الخانكة قد تلقى بلاغاً من "صابر محمد" 41 سنة نقاش يتهم كلاً من "محمد. ر.أ 26 سنة" كبابجى، و"أحمد.ع.ع" 19 سنة طالب بإختطاف نجل شقيقته "عبد المجيد بكرى" 18 سنة كبابجى، وتلقيه إتصال هاتفى من الأول يطالبه بمبلغ 80 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه، معللاً ذلك لقيام المجنى عليه بحرق المخزن الخاص به.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمان، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وأضافا أن المجنى عليه متواجد بأحد المخازن الخاصه بهما بمنطقة الأمير.

وعلى الفور توجه ضباط مباحث القسم للمخزن، وتبين وجود المجنى عليه مكبل الأيدى وبه إصابات متفرقه بالوجه، وبرفقته كلاً من "محمد.ع.م 20 سنة "كبابجى، و"على .م.ف 19 سنة "كبابجى .

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأتهما المجنى عليه بحرق مخزنهم وقيامهما باختطافه من مسكنه حتى يقوم بسداد قيمة التلفيات، وبالإنتقال ومعاينة المخزن الخاص بالمتهم الأول تبين إحتراق بعض أجولة الملح، وكذا بعض الكراتين، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6111 جنح قسم الخصوص لسنة 2016، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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