اليوم.. نظر دعاوى طلاب الثانوية العامة لعدم تسليمهم أرقام الجلوس

تنظر الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، ٣٠ دعوى المقامين من محمد على بيومى، المحامى، بصفته وكيلا عن محمد يوسف عطية ولى طبيعى على ابنته القاصر ياسمين، وآخرين، يطالب بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تسليم رقم الجلوس لخوضهما امتحانات الثانوية العامة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل الشهادات الخاصة بالمدعى بوزارة التربية والتعليم مع حفظ كافة الحقوق.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٦٨٧٦ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير التربية والتعليم، ورئيس كنترول الثانوية العامة، ورئيس اللجنة العليا للامتحانات، مدير الإدارة التعليمية بابو النمرس، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مدير مدارس نوييل الدولية.

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