أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتوقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي -
بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر -
ميدو يُقبل رأس لاعب دجلة على الهواء.. تعرف على السبب -
البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد -
بالصور - وصول الدفعة الثانية من جثامين شهداء تفجير طنطا -
خالد يوسف تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: يجب مراجعة المنظومة الأمنية -
توديع جثامين شهداء " كنيسة مارجرجس " بـ " الزغاريد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

اليوم.. نظر دعاوى طلاب الثانوية العامة لعدم تسليمهم أرقام الجلوس

Google+ Print
اليوم.. نظر دعاوى طلاب الثانوية العامة لعدم تسليمهم أرقام الجلوس اليوم.. نظر دعاوى طلاب الثانوية العامة لعدم تسليمهم أرقام الجلوس
تنظر الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، ٣٠ دعوى المقامين من محمد على بيومى، المحامى، بصفته وكيلا عن محمد يوسف عطية ولى طبيعى على ابنته القاصر ياسمين، وآخرين، يطالب بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تسليم رقم الجلوس لخوضهما امتحانات الثانوية العامة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل الشهادات الخاصة بالمدعى بوزارة التربية والتعليم مع حفظ كافة الحقوق.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٦٨٧٦ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير التربية والتعليم، ورئيس كنترول الثانوية العامة، ورئيس اللجنة العليا للامتحانات، مدير الإدارة التعليمية بابو النمرس، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مدير مدارس نوييل الدولية.


>- اليوم.. نظر أولى جلسات دعاوى طلاب الثانوية العامة لعدم تسليمهم أرقام الجلوس

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365