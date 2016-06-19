بعد تقرير اليوم السابع.. عم أحمد أقدم مؤذن بالإسكندرية يستلم كرسى كهربائيا

استجابة لما تم نشره فى "اليوم السابع" تحت عنوان "أقدم مؤذن فى الإسكندرية: المساجد الكثيرة فرقت الناس.. لم أستطع منع نفسى وأذنت بالكعبة.. النفوس أصبحت ملوثة بسبب الصراع على لقمة العيش.. ونفسى فى كرسى متحرك يوصلنى الجامع ‎"، استقبلت الجريدة عددا من الاتصالات تطالب بالمساهمة فى شراء كرسى متحرك يعمل بالكهرباء، لتسهيل الحركة، على الحاج أحمد.

وتبرع عدد من المتطوعين لشراء الكرسى الكهربائى، وتم تسليمه للحاج أحمد فى منزله، للذهاب به إلى المسجد، وإقامة الأذان، وكذلك تسهيل حركته بالطريق.

من جانبه أرسل محافظ الإسكندرية المهندس محمد عبد الظاهر، كرسى متحركا يدوى للاستخدام المنزلى، سلمته الدكتورة صفاء مهنا وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، للحاج أحمد فى منزله وسط سعادة غامرة ودعوات غير منقطعة للجميع.

ووعدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، برعاية الحاج أحمد، وتقديم الرعاية الصحية، و الاجتماعية له ولأسرته.

أقدم مؤذن فى الإسكندرية: المساجد الكثيرة فرقت الناس.. لم أستطع منع نفسى وأذنت بالكعبة.. النفوس أصبحت ملوثة بسبب الصراع على لقمة العيش.. ونفسى فى كرسى متحرك يوصلنى الجامع

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