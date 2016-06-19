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اليوم.. "القضاء الإدارى" ينظر دعوى توفيق عكاشة لغلق "62 قناة فضائية"

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اليوم.. "القضاء الإدارى" ينظر دعوى توفيق عكاشة لغلق "62 قناة فضائية" اليوم.. "القضاء الإدارى" ينظر دعوى توفيق عكاشة لغلق "62 قناة فضائية"
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى التى أقامها توفيق عكاشة، المطالبة بإغلاق 62 قناة.

وكان خالد سليمان، المستشار القانونى لشبكة تليفزيون "الفراعين"، قد أقام دعوى قضائية، حملت رقم 39928 لسنة 69 قضائية، طالبت بغلق القنوات الفضائية المخالفة التى تضر الاقتصاد المصرى.

وتشمل إغلاق 62 قناة فضائية غير مرخصة، منها 52 قناة للأفلام تضر التراث السينمائى المصرى، و10 قنوات تابعة لتنظيم الإخوان تبث سمومها تجاه ، وتحرض على إسقاط البلاد، كما جاء بالدعوى.

وأشارت الدعوى، إلى أن القنوات الـ10 التابعة لتنظيم الإخوان هى: "مكملين، رابعة، الحوار، الشرق، مصر الآن، اليرموك، الأحرار، نبض، الشرعية، والبرهان".

اليوم.. نظر دعوى توفيق عكاشة لغلق 62 قناة فضائية لاتهامها بالإضرار بالاقتصاد
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