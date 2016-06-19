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4178 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 238 مليون طن فى ثلاثة شهور

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4178 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 238 مليون طن فى ثلاثة شهور 4178 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 238 مليون طن فى ثلاثة شهور
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن المجرى الملاحي للقناة شهد خلال الفترة من يناير وفبراير ومارس 2016 عبور 4178 سفينة أنواع مختلفة بحمولة 238 مليون و825 ألف طن بضائع.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أنه خلال يناير وفبراير ومارس 2016 عبرت القناة من الاتجاهين 1125 ناقلة بترول بحمولة 44.3 مليون طن، بينما عبرت 164 سفينة غاز طبيعى بحمولة 17.6 مليون طن فى شهر يناير وفبراير ومارس 2016، وعبرت 625 سفينة بضائع صب بحمولة 21.5 مليون 2016.

وأشارت التقارير إلى أن القناة شهدت خلال الفترة من يناير وفبراير ومارس 2016 عبور 388 سفينة بضائع عامة بحمولة 3.9 مليون طن، كما عبرت 1371 سفينة حاويات القناة فى يناير وفبراير ومارس 2016 بحمولة 133.7 مليون طن، كما عبرت 128 حاملة جرارات بحمولة 2.8 مليون طن.

وأوضحت أن 222 حاملة سيارات عبرت القناة خلال الفترة من شهر يناير وحتى مارس 2016 بحمولة 13.5 مليون طن، كما عبرت 13 سفن ركاب بحمولة 478 ألف طن، بينما عبرت 142 سفينة أنواع أخرى خلال يناير وفبراير ومارس 2016 بحمولة 877 ألف طن.


>تحميل وتفريغ 102.4 مليون طن بضائع شمال قناة السويس خلال ثلاثة شهور
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