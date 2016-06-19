لجنة الصحة بالبرلمان: نحاول إحداث توازن بين تحقيق الربح وتوفير الدواء

قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة، إن اللجنة تحاول إحداث توازن بين تحقيق ربح الصيدلى والشركة المصنعة وبين توفير الدواء للمواطن، مؤكدا أن اللجنة تستهدف بالطبع حماية صناعة الأدوية والعمل على إبقائها.

وأضاف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن لقاء اللجنة مع الشركات يأتى بعد أن زعم بعضهم أن الصيادلة أزادوا من هامش الربح بنسبة 25 % مما جعل النفع لا يأتى على المصنع ولكن على الصيدلى، مما يجعل الأزمة قائمة كما هى ويصعب من توفير الأدوية للمواطن.

وأشار إلى أن اللجنة ستلتقى بهم لتحرى الدقة فى هذا الشأن والتعرف على تفاصيل أكثر، للوقوف على حلول لمواجهته.

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