بدر رمضان يكتمل ظهر الغد بسماء مصر .. وذروة ساعات الصيام الخميس

قال الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن بدر شهر رمضان سيكتمل غدا الاثنين 20 يونيو فى الساعة الواحدة بعد الظهر ودقيقتين بسماء مصر

وأضاف عودة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أنه بعد اكتمال البدر بثلاث أيام أى يوم الخميس الموافق 23 يونيو ستصل ساعات الصوم الى ذروتها " 15 ساعة و52 دقيقة"، وستبدأ فى التناقص تدريجيا اعتبارا من اليوم التالى من يوم الجمعة 24 يونيو.

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