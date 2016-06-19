خالد الفيصل يوجه بإعادة فتح 142 شارعاً للمارة في جدة بعد الاعتداء عليها

خالد الفيصل يكرّم المقدم السلمي نظير جهوده الأمنية

بناءَ على توجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتشكيل لجنة من محافظة جدة وأمانتها وعدة جهات، لرصد التعديات على شوارع جدة، سواء بإغلاقها كلياً أو جزئياً أو إعاقة الحركة المرورية، فقد أنهت اللجنة الوقوف على 154 شارعاً، أعيد فتح 142 منها فيما بقي 11 شارعاً مغلقاً لدواع مرورية.

وأوضح المتحدث باسم إمارة منطقة مكة المكرمة سلطان بن عرار الدوسري، أن لجنة مشكلة من محافظة جدة والأمانة وشرطة المنطقة، وإدارة الطرق والنقل بالمنطقة، وإدارة مرور محافظة جدة، باشرت بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة، خلال الفترة الماضية فتح 91 شارعاً تم الاعتداء عليها من قبل مواطنين، مضيفاً أنه تمت إحالة الشوارع المغلقة إلى البلديات الفرعية المختصة وتم فتحها جميعاً.

وأشار الدوسري إلى أن اللجنة رصدت إغلاق 63 شارعاً لدواعٍ مرورية، وقد أوصى مرور جدة بفتح 51 شارعا منها والإبقاء على 11 شارعا مغلقا، ومن ثم إحالتها إلى البلديات الفرعية المختصة التي قامت بدورها بإنفاذ توصيات اللجنة المرورية.

وختم المتحدث باسم إمارة منطقة مكة المكرمة بالتنويه إلى أن أمير منطقة مكة المكرمة كان قد وجه بتشكيل لجنة لرصد التعديات على الشوارع بمحافظة جدة بعد تداول معلومات عن وجود تعديات على بعض الشوارع، وعلى الفور وقفت اللجنة على الطبيعة للبحث عن التعديات على الممتلكات العامة، ومن ثم الرفع لأمير المنطقة بتقرير تفصيلي عما تم إنجازه، والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.

من جانب آخر، يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وبحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، والرئيس التنفيذي السابق لجهاز قطر للاستثمار أحمد محمد السيد، وعدد من الوزراء والمعنيين ورجال الأعمال، اليوم الاحد، افتتاح أولى ملتقيات "صفقة" التي تطلقها لجنة شباب الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بمكة.

ويعرض الملتقى في يومه الأول محتوى "صفقة" ومفهومها لتوفير الفرص السوقية، وللاستفادة من الأفكار والطموحات للراغبين الدخول في سوق العمل وتطويرها مع شراكات مختلفة، إضافة إلى حوار لجذب المستثمرين والباحثين عن العمل والموهوبين والمميزين لاستثمارهم في فرص جدية مع شراكات واقعية.

وأوضح نائب رئيس لجنة شباب وشابات الاعمال بمكة د. سلطان أزهر، أن اليوم الأول سيشهد توقيع بعض الاتفاقيات المهمة التي تخص وتفيد شباب الأعمال، إضافة إلى جلسة حوار مفتوحة يترأسها صاحب السمو الملكي الأمير د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، والرئيس السابق لجهاز قطر للاستثمار أحمد محمد السيد، تتحدث عن مواضيع مختلفة التي تخص الشباب في بيئة العمل.

واضاف مدير المركز الاعلامي لملتقى "صفقة" بسام فتيني، ان المركز يعتمد على الطريقة الاكثر قرباً من الشباب الان، وهي نقل الحدث اللحظي عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الشباب من الجنسين، وبالتالي الملتقى يوفر امكانية ايصال المعلومة وتفاصيل الحدث حتى لمن لم يتمكن من التواجد والحضور في مكة المكرمة حيث تقام فعاليات "صفقة".

الجدير بالذكر أن ملتقيات "صفقة" تهدف إلى خلق فرص لتبني الأفكار التجارية والمشروعات العملية، وعرض المعارف من خلال تأهيل المهارات والمسؤولية الذاتية، وتكوين حراك في المجال المعرفي والعملي، ومواكبة الأعمال التجارية والتجارب والنماذج الفعالة التي تتناسب مع القرن الـ 21.

من ناحية أخرى، كرّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مكتبه بجدة مؤخراً، المقدم حامد مهجي السلمي من شرطة المنطقة.

وجاء تكريم سمو أمير منطقة مكة المكرمة للمقدم السلمي نظير جهوده في التعامل مع قضايا أمنية، مثمنًا الجهد الذي بذله وما حققه من إنجاز وتميز.