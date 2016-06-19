زيارة ولي ولي العهد للولايات المتحدة تؤسس لعهد جديد من العلاقات

لفتت رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020 الذي انبثق عنها، اهتمام الحكومة الأميركية، ورجال الاقتصاد والمال، والشركات العملاقة، بعد تعرفهم على تفاصيلها الاستراتيجية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال لقائهم بسموه في زيارته الحالية للولايات المتحدة الأميركية. ودفعت هذه الزيارة التعاون السعودي - الأميركي نحو مجالات أرحب تؤسس لعهد جديد من العلاقات التي يتحقق فيها المزيد من المنافع المشتركة.

اهـتمـام أميركي كبير برؤية المملكة 2030 وبرنامج التحوّل الوطني

جاء ذلك خلال لقاء أصحاب المعالي الوزراء المرافقين لسمو ولي ولي العهد في زيارة للولايات المتحدة الأميركية، بالإعلاميين السعوديين في واشنطن الليلة الماضية، بحضور صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية. وأكد الوزراء وجود اهتمام أميركي كبير بالرؤية وبرنامج التحول بوصف المملكة مقبلة على تحول على جميع الصعد، مشيرين الى أن المسؤولين الأميركيين رأوا أن رؤية المملكة لديها استراتيجية واضحة وأهداف محدّدة وتتسم بالوضوح والشفافية. وأوضحوا ان عرض الامير محمد بن سلمان لرؤية 2030 عزز رغبة الشركات الاميركية في التوسع بالاستثمار في المملكة، وشددوا على الشراكة القوية بين الجانبين في مجال الأبحاث ودعوة الشركات الأميركية لمضاعفة استثماراتها في المملكة بوصفها بيئة اقتصاد آمنة حيث ثبات السياسات، وحماية المملكة للمستثمرين السعودي والأجنبي. من جانب آخر قال السفير عبدالله المعلمي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة إن سمو ولي ولي العهد سيلتقي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم الأربعاء المقبل.