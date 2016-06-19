اليوم.. أولى جلسات دعوى وقف برنامج "رامز بيلعب بالنار" على mbc مصر

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، أولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإصدار قرار بوقف برنامج "رامز بيلعب بالنار"، على قناة mbc مصر

واختصمت الدعوى كلا من رامز جلال مقدم البرنامج، والممثل القانونى لمركز تليفزيون الشرق الأوسط، ام بى سى مصر،و الممثل القانونى للشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، الممثل القانوني للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الممثل القانوني للمنطقة الحرة الإعلامية.

وقالت الدعوى إن أطباء علم النفس اتفقوا على أن هذا البرنامج يتسبب في العديد من الأضرار الصحية والنفسية الخطيرة التى يتسبب فيها رامز جلال كل عام ببرامجه التى يعمد خلالها إلى خداع الضيوف وإرعابهم، عن طريق تعريضهم لقدر عالٍ من الخوف والقلق والضغط النفسى، وقد يصل الأمر إلى إصابتهم باضطراب نفسى شديد يتحول إلى إرهاب أو "فوبيا" مدى الحياة من النار أو الطائرة أو الوسيلة المرعبة التى يتم استخدامها.

وأضافت الدعوى أن أطباء علم النفس أكدوا أن هناك أضرارًا قد تصيب ضيوف البرنامج على المدى القريب، مثل ارتفاع ضغط الدم وزيادة ضربات القلب وزيادة معدل التنفس والانهيار العصبى، وإذا كان الضيف مصابًا بمرض ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل القلب، فإن خطر إصابته بأزمة قلبية وارتفاع شديد فى ضغط الدم قد يؤدى للإصابة بنزيف أو جلطة المخ (السكتة الدماغية )، وقد يصل الأمر للوفاة.

وأوضحت أن تأثيرات برامج الرعب والخوف تمتد لتؤثر على المشاهدين أيضا، حيث تتسبب فى نشر العنف بالمجتمع وجعل الأشخاص يصابون بتبلد المشاعر لأنهم يرون ممثلاً مشهورًا ويحبونه يعذب شخصًا آخر أمام أعينهم وسط الضحكات، وهو ما يسلب الإنسانية من المشاهدين وينشر السادية (الاستمتاع بتعذيب الآخرين).

وأشارت الدعوى إلى أن الإعلام له دور تربوى والمواد الإعلامية تعتبر نوعًا من التعليم، وأغلب الناس يكتسبون ثقافتهم ومعرفتهم منه، وعرض هذه المشاهد قد يجعل المراهقين والأطفال يقومون بتقليد هذه السلوكيات وقد يؤدى ذلك لعواقب لا يحمد عقباها، لأنهم لن يستطيعوا السيطرة على الحرائق والمقالب التى سيقدمون عليها من باب التقليد، كما يعرض ذلك الشباب للإصابة بالسلبية والجحود والاستهتار بمشاعر الآخرين، وقد يجعلهم لايستجيبون لمساعدة الأشخاص عندما يرونهم يتعرضون للمخاطر امام اعينهم.

- 19 يونيو.. أولى جلسات دعوى تطالب بوقف بث برنامج "رامز بيلعب بالنار"