زوج يطلب الخلع هرباً من جبروت زوجته.. ومحكمة الأسرة: "مش من حقك"

وقف الزوج "منصور.غ" أمام محكمة الأسرة بزنانيرى طالباً الحق فى الحصول على الخلع بعد عشرة دامت مع زوجته "رقيه.ط" 6 سنوات قائلاً: "بهدلتنى وعايزانى أطلقها عشان تاخد كل حقوقها بعد ما خلتنى على الحديدة، منها لله، جابلتى السكر والضغط وشيبت شعرى، وأنا عندى 34سنة أرحمونى منها".

وذكر الزوج فى طلبه الذى أقامه أمام المحكمة، والذى حمل رقم 768 لسنة 2016، "عشت منذ زواجى منها أيام مليئة بالمشاكل والخلافات جعلتنى أكره حياتى بسبب عندها وصوتها العالى وتعديها فى كثير من الأحيان على بالضرب والسب، والتهديد بأنها ستقوم بسجنى بسبب المؤخر والقايمة التى كتبتها بمبلغ يخالف الواقع بكثير".

وأكمل الزوح الذى يعمل بأحدى الوزارات الحكومية بوظيفة إدارية، "جعلتنى أكره حياتى، كنت دائماً أمشى أحدث فى نفسى ووصفنى الجميع بالمجنون حتى والدتى وأهلى كانوا ينظرون إلى بدونيه ويطلبوا منى تطليقها، ولكنى كنت لا أستطيع فعل ذلك خوفاً من السجن وخصوصاً بعد أنجابها طفلتين توأم".

وتابع "أتمنى أن أخلعها، فهى من تؤذنى وليس أنا، وتسببت لى فى كثير من المشاكل، جعلتنى أتمنى الانتحار هرباً من الحياة معها بسبب خبرتها فى القانون فهى خريجة لكلية الحقوق وتعمل مساعد محامى بمكتب استشارات قانونية بمصر الجديدة".

ويذكر أن الزوج طالب بحق الخلع إلا أن المحكمة رفضت طلب الزوج وأكدت ان دعوى الخلع من حق الزوجة وليس للزوج لأن الزوج من حقه الطلاق.

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