مصطفى بكرى: ماضٍ فى طريقى بشأن إعادة تشكيل "الأعلى للصحافة"

أكد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أنه ماض فى طريقه بشأن مشروع القانون المقترح منه لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، مضيفا أنه طالب الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بعرض مشروع القانون فى أقرب جلسة ممكنة.

وأوضح بكرى لـ"اليوم السابع"، أن قرار المجلس الأعلى للصحافة بتكليف رؤساء تحرير الصحف التى تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية المهام بقيام عملهم لحين صدور التشريعات الصحفية،غير قانونى أو دستورى.

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