البرلمان يطالب بعض الجهات بمراجعة مصروفاتها قبل مناقشة الموازنة العامة

قال اللواء حسن السيد عضو مجلس النواب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية ممثلا عن حزب حماة الوطن، إن اللجنة الاقتصادية لديها بعض الملاحظات على مشروع الموازنة العامة للدولة تتمثل فى وجود بعض المصروفات المبالغ فيها ببعض الجهات.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية لـ"اليوم السابع" أن بعض الهيئات الاقتصادية قدمت للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بعض الملاحظات على وجود بعض المصروفات المبالغ فيها، متمثلة فى مواصلات واتصالات وشراء أشياء فى غنى عنها.

وأكد عضو مجلس النواب، أن لجنة الشئون الاقتصادية طلبت من بعض الجهات مراجعة مصروفاتها قبل مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة بالبرلمان.

وأشار "السيد" إلى أن تخصيص 3 دقائق لكل نائب لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة قد يكون كافيا خصوصا لتشابه الحديث فيما يخص نواب المحافظات، والمطالب المتشابهة بالتعليم والصحة والصرف الصحى.

لجنة الخطة بالبرلمان تبدأ اليوم صياغة تقريرها النهائى عن الموازنة العامة

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