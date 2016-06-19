خبر في الجول - بطل كرواتيا يطلب ضم لاعب إنبي رسميا

أرسل دينامو زغرب بطل الدوري الكرواتي إلى نادي إنبي عرضا رسميا يطلب من خلاله التعاقد مع أكرم توفيق لاعب وسط الفريق البترولي.

الشقيق الأصغر للاعب الزمالك أحمد توفيق ولاعب طلائع الجيش عبد العزيز توفيق يقدم أداء ملفتا هذا الموسم في 16 ظهورا بقميص الفريق البترولي.

وعلم FilGoal.com برغبة نادي دينامو زغرب في التعاقد رسميا مع أكرم توفيق، وبالفعل وصل عرض رسمي إلى النادي.

النادي الكرواتي أرسل مندوبا في البداية لمشاهدة ومراقبة اللاعب في المباريات السابقة مع إنبي، واقتنع المندوب بقدرات أكرم توفيق وتم إرسال عرض رسمي عن طريق الثنائي يحيي علي وإبراهيم عزب المفوضين من النادي الكراوتي لإتمام الصفقة.

ومن المنتظر أن يحسم إنبي موقف اللاعب من البقاء من عدمه خلال الأيام القليلة المقبلة عن طريق علاء خشب رئيس النادي والذي يتولى المفاوضات.

ويلعب دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.