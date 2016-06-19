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مجموعة الزمالك - تعرف على العقوبة الصارمة التي تنتظر وفاق سطيف.. ' وداعا '

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مجموعة الزمالك - تعرف على العقوبة الصارمة التي تنتظر وفاق سطيف.. ' وداعا ' مجموعة الزمالك - تعرف على العقوبة الصارمة التي تنتظر وفاق سطيف.. ' وداعا '

ماذا تقول لائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص ما حدث في لقاء وفاق سطيف أمام صن دوانز؟ FilGoal.com يُجيب.

شغب جماهيري كبير شهدته الدقائق الأخيرة من لقاء وفاق سطيف وصن داونز في الجولة الأولى من المجموعة الثانية. (طالع التفاصيل)

واضطر حكم المباراة في النهاية على إنهاء المباراة قبل نهاية الوقت الأصلي والضائع. وهنا لائحة الاتحاد الإفريقي توضح العقوبة الصارمة التي تنتظر وفاق سطيف.

وتنص المادة 12 فقرة 3 من لائحة الاتحاد الإفريقي على الأتي:

"في حالة تم إجبار حكم المباراة على إيقافها قبل الوقت الأصلي بسبب اقتحام أرض الملعب أو العنف ضد الفريق الزائر، يتم اعتبار الفريق المضيف خاسرا ويتم إقصائه من المسابقة".

نعم، اللائحة تقول أنه سيتم إقصاء نادي وفاق سطيف من دوري أبطال إفريقيا، ولكن هنا الأمر يتوقف على حكم المباراة.

تقرير حكم المباراة والمراقب هو الذي سيحدد تطبيق البند من عدمه.

على سبيل المثال، حكم مباراة الزمالك أمام الإفريقي التونسي في واقعة اقتحام الجماهير، أشار في تقريره إلى المباراة انتهت ولم يكتب أنه أوقفها إجبارا بسبب الجماهير.

ولذلك لم يتم إصدار عقوبة مغلطة على الزمالك.

وعلى العكس تم تطبيق اللائحة على نادي النجم الساحلي في نسخة 2012 أمام الترجي.

تم إلغاء المباراة بسبب الشغب الجماهيري وأشار الحكم والمراقب بذلك في التقرير، وقتها تم تطبيق اللائحة وتم استبعاد نادي النجم الساحلي من البطولة.

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