4 أشياء يجب ألا تفعليها بعد انقطاع الطمث

1-تناول الكالسيوم الزائد:

2-وقف تناول السكر:

3-تفضيل الأطعمة الخالية من الدهون:



>4-الاعتماد كثيرا على غذاء الصويا:

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تعرف على الفحوصات التى يجب على المرأة إجراؤها بعد انقطاع الطمث

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن انقطاع الطمث يؤدى إلى تباطؤ عملية التمثيل الغذائى وانخفاض مستويات هرمون الاستروجين، وهذا بدوره يؤدى إلى زيادة الوزن لدى النساء، لذا لتجنب زيادة الوزن والبقاء فى صحة جيدة يجب على المرأة ألا تفعل بعض الأشياء بعد انقطاع الطمث والتى تتضمن الآتى:>مع تراجع كثافة العظام بعد انقطاع الطمث، تميل النساء إلى زيادة استهلاك الكالسيوم إلى حد كبير، وتناول الكثير من الكالسيوم يؤدى إلى الإمساك وأمراض القلب وحصوات الكلى، وبالتالى من أجل الحفاظ على صحة العظام يجب على النساء أن تعتمد على التمارين الرياضية وتناول مستويات معتدلة من الكالسيوم.>وحسب التقرير فلا تتوقفى عن تناول السكر تماما من أجل المحافظة على وزنك، وإذا كنت تتناول كميات أقل من منتجات السكر المكرر مثل الكحك والمعجنات، فمن الممكن استبدالها بالفاكهة والخضروات الطبيعية.>اختيار الأغذية الخالية من الدهون يؤدى إلى الاستغناء أيضا عن الدهون الصحية من النظام الغذائى، فبدلا من ذلك يجب التمسك بمصادر الأكل ذات الأصل النباتى من الدهون التى هى غنية بالمواد المضادة للأكسدة مثل الأحماض الدهنية أوميجا 3 وفيتامين E.>فول الصويا يحتوى على مركبات لها آثار مماثلة لهرمون الاستروجين على الجسم، ومع ذلك فإنه يمكن أن يكون قاتلا بالنسبة للمرأة التى تعانى من الغدة الدرقية أو لديها تاريخ عائلى من أمراض السرطان.