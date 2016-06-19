بالصور.. إطلاق طفيل الترايكوجراما لمكافحة آفات نخيل الخارجة على مساحة 1000 فدان

قال الدكتور صلاح محمود جميل الباحث معهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية ومدير معمل إنتاج طفيل الترايكوجراما بالخارجة فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع": إن المعمل يواصل تنفيذ مشروع مكافحة آفات النخيل باستخدام طفيل الترايكوجراما أحد أهم وسائل المكافحة الحيوية الناجحة فى مجال مكافحة آفات النخيل على مساحة تزيد عن 1000 فدان على مستوى مركز الخارجة، وهو الطفيل الذى يستخدم لمكافحة آفات المحاصيل الحقلية مثل القطن والأرز والذرة وقصب السكر ونخيل البلح ومحاصيل الفاكهة والخضراوات وغيرها.

وأضاف جميل، تم إنشاء أول معمل لإنتاج طفيل الترايكوجراما فى موسم 2008-2009 من خلال مشروع مكافحة آفات ثمار نخيل البلح بالواحات والعريش باستخدام طفيل التريكوجراما بمعهد بحوث وقاية النبات بمركز البحوث الزراعية تحت إشراف الدكتور محمد عرفة عويــــس أستاذ المكافحة البيولوجية بمعهد بحوث وقاية النبات، وأ د أحمد أمين بمعهد بحوث وقاية النباتات (محطة البحوث الزراعية بالوادى الجديد) بالتعاون مع مديرية الزراعة بالوادى وذلك فى مبنى الإدارة الزراعية بمدينة الخارجة ومعهد بحوث وقاية النباتات(محطة البحوث الزراعية بالوادى الجديد). وبعد نجاح العام الأول تم إنشاء معمل آخر بواحة الداخلة تحت إشراف أ د محمود سيد عمر- معهد بحوث وقاية النباتات(اداره التجارب والبحوث بالداخلة)



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