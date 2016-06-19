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غدا.. محاكمة مقيم دعوى "ازدراء الإسلام" ضد فاطمة ناعوت لإهانته القضاء

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غدا.. محاكمة مقيم دعوى "ازدراء الإسلام" ضد فاطمة ناعوت لإهانته القضاء غدا.. محاكمة مقيم دعوى "ازدراء الإسلام" ضد فاطمة ناعوت لإهانته القضاء
تستأنف محكمة جنح السيدة زينب، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، غدا الاثنين، نظر ثانى جلسات محاكمة المحامى محمد عفيفى مقيم دعوى ازدراء الدين الإسلامى ضد الكاتبة فاطمة ناعوت، لاتهامه بإهانة السلطة القضائية.

كانت نيابة السيدة زينب أمرت بإخلاء سبيل المحامى محمد عفيفى مقيم دعوى ازدراء الأديان ضد الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت بضمان وظيفته فى يوليو 2015، وذلك على ذمة اتهامه بإهانة دائرة جنح السيدة برئاسة المستشار خالد جمال الدين، أثناء نظر جلسة دعواه ضد الكاتبة داخل غرفة المداولة بالمحكمة.

يذكر أن المستشار خالد جمال الدين أبو بكر أمر بالتحفظ على عفيفى، مقيم الدعوى ضد ناعوت تمهيدًا لإحالته للمحاكمة الجنائية، أثناء مرافعته بإحدى جلسات قضية ازدراء الدين الإسلامى التى أقامها المحامى ضد الكاتبة الصحفية، فيما واجهه رئيس الجلسة ببعض بوستات نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، واتهمه بإهانته القضاة ووزير العدل.


>- تأجيل محاكمة مقيم "ازدراء الإسلام" ضد فاطمة ناعوت لإهانته القضاء لـ20يونيو

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