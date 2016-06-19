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محافظ سوهاج يقيل رئيس الوحدة المحلية بجهينة

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محافظ سوهاج يقيل رئيس الوحدة المحلية بجهينة محافظ سوهاج يقيل رئيس الوحدة المحلية بجهينة
أقال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، محمد أحمد مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بسوهاج، وكلف صلاح عبدالباسط نائب رئيس الوحدة المحلية لطما لشئون المدينة بعمل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة.

ومن جانبه قال المحاسب كمال شلبى السكرتير العام للمحافظة إن المحافظ أصدر قرارا بندب محمد أحمد مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة للعمل بديوان عام المحافظة، والتحقيق مع مسئولى مديرية بسبب انسحاب عدد من العارضين بمعرض أهلا رمضان بمدينة جهينة بعد افتتاحه، مع بداية شهر رمضان، والذى كان من المقرر استمراره طوال شهر رمضان، كما كلف المحافظ إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالمحافظة بمتابعة أعمال المعارض بمدن وقرى المحافظة.

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