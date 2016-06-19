«حياة» يستقبل 42 مدخناً منذ بداية رمضان

استقبل مركز حياة لمكافحة التدخين بمحافظة حفر الباطن 42 مدخناً منذ بداية شهر رمضان المبارك. وأوضح رئيس مركز حياة لمكافحة التدخين يوسف الجيزاني أن المركز يستقبل المراجعين في رمضان من الأحد إلى الخميس من الساعة العاشرة مساء حتى الواحدة صباحاً، يقدم من خلالها الجلسات العلاجية والنفسية والاستشارات الطبية.

وقال الجيزاني: إن الشهر الكريم فرصة ثمينة لمن يريد الإقلاع عن التدخين نتيجة الانقطاع عنه نهاراً بفعل الصوم، مؤكداً أن المركز أقام فعاليات قبل حلول رمضان وشارك باليوم العالمي لمكافحة التدخين في المراكز التجارية، إضافة الى استخدام كافة وسائل التقنية المتاحة للتوعية بأضرار التدخين على صحة الفرد والمجتمع من أجل إقناعهم بترك هذه العادة السيئة التي تسلبهم صحتهم.