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استئصال ورم من صدر عشريني بـ«مدينة عبدالله الطبية»

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استئصال ورم من صدر عشريني بـ«مدينة عبدالله الطبية» استئصال ورم من صدر عشريني بـ«مدينة عبدالله الطبية»

الأطباء يجرون عملية الاستئصال

نجح فريق طبي في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة في استئصال ورم يبلغ وزنه كيلوغراماً في المنصف الأمامي من الصدر ويضغظ على القلب والأوعية الدموية الكبيرة بالصدر والرئة اليمنى. وقال المدير التنفيذي للشؤون الطبية والاكلينيكية رئيس جراحة الصدر بالمدينة الطبية د. عبدالناصر باطوق، إن المريض تم تحويله من مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف بناء على تشخيص وجود ورم كيسي بالخلايا المنشئة بالمنصف الأمامي من الصدر. وأضاف أنه تم تشكيل فريق طبي مكون من (جراحة الصدر، وجراحة القلب) لاستئصال الورم من الصدر الذي يزن كيلوغراما واحدا وطوله 10*5 سم.

بدوره، ذكر د. عمرو الزفتاوي من جراحة القلب أن العملية نجحت بدون حدوث أي مضاعفات، وخرج المريض من المستشفى بعد أن تعافى بالكامل، وراجع العيادات الخارجية وهو بصحة جيدة.

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