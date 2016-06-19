المنافذ الشرقية تكسر حاجز 47 مليون مسافر خلال عام واحد

اللواء سليمان اليحيى

اللواء اليحيى: نعمل على تسهيل إجراءات سفر المواطنين

إطلاق الحملة الإعلامية للمحافظة على الجواز السعودي

أطلقت المديرية العامة للجوازات حملتها الإعلامية التوعوية الخاصة بأهمية المحافظة على جواز السفر السعودي تحت شعار (جوازك .... هويتك) والذي يستهدف المواطنين المسافرين إلى خارج المملكة في الإجازة الصيفية، لتوعيتهم بالمحافظة على الجواز وكيفية التعامل معه، والمسارعة في الإبلاغ عنه حال فقده في الخارج لدى إحدى سفارات خادم الحرمين الشريفين أو إحدى الممثليات السعودية في الخارج.

كما حرصت المديرية العامة للجوازات على توعية المواطنين بأنظمة الجواز السعودي والحرص على معرفة التعليمات الخاصة به حتى لا يتعرض المواطن الراغب بالسفر إلى التأخر عن موعد رحلته بسبب جهله بالأنظمة.

وأوضح مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى لـ"الرياض" أن الجوازات تحرص على تذكير المواطن الراغب في السفر للخارج بترتيب إجراءات سفره ومنها وثائق السفر.

وأضاف أن استخراج الجواز أو تجديده يلزم المواطن تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) والهوية الوطنية فهما شرطان أساسيان لإصدار أو تجديد جواز السفر السعودي لمن بلغ عمره ١٥ سنة فما فوق من كلا الجنسين (ذكوراً وإناثاً).

وقال اللواء اليحيى بعد استخراج الهوية الوطنية يتم إصدار الجواز أو تجديده من خلال خدمات الجوازات المقدمة عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، بالنسبة لرب الأسرة ولزوجته وأبنائه ممن بلغ سن الخامسة عشر فما فوق، كذلك يسمح له النظام بإصدار تصاريح السفر لهم، أما بالنسبة للولي فإنه يراجع الجوازات وإحضار صك الولاية من أجل إصدار أو تجديد جوازاتهم والتصريح لهم من خلال حجز موعد مسبق عبر الخدمة الإلكترونية المقدمة.

اللواء سليمان السحيباني

مدير جوازات الرياض يتحدث للزميل اللويحق

المرافقون في جواز واحد لن يتمكنوا من السفر بدون صاحب الجواز

اللواء السحيباني: بعض الدول ترفض منح تأشيرة الدخول للمرافقين

أكد مدير جوازات منطقة الرياض اللواء سليمان بن عبدالرحمن السحيباني على ضرورة التأكد من صلاحية جواز السفر قبل المغادرة حيث يجب أن لا تقل المدة المتبقية في جواز السفر عن ثلاث أشهر عند السفر للدول العربية وستة أشهر للدول الأخرى.

وقال "لا بد أن يعلم المواطن أن المرافقين في جواز واحد لن يتمكنوا من السفر بدون صاحب الجواز، وأن كان يفضل ان يكون كل فرد من أفراد العائلة لديه جواز مستقل حتى لا يتعثر سفره بأي سبب، إضافة إلى أن بعض الدول لا يمكن أن تمنح تأشيرة دخول للمرافقين".

وأضاف اللواء السحيباني "أن سجل الأسرة (بطاقة العائلة) وثيقة لا تسمح لحاملها من السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي وأنه يجب حمل الهوية الوطنية أو جواز السفر السعودي عند السفر، وبالنسبة للتابعين ممن أعمارهم أقل من ١٥ سنة فلا بد من حملهم جواز السفر".

وبيّن أن جواز السفر وثيقة دولية يسمح لك بها المرور إلى أي دولة في العالم، لذلك يجب المحافظة على جواز السفر من الفقدان وأن يضعه المواطن في مكان آمن لا يمكن الوصول إليه إلا من قبله شخصياً، وأن يتجنب حفظه في أماكن أخرى، تكون عرضة للسرقة مثل المكتب أو السيارة، أما في الخارج فيجب عليه المبادرة بتسجيل جواز سفره لدى الممثلية السعودية في البلد الذي يتواجد فيه، منوهاً بأن مبادرته في التسجيل يترتب عليها مزايا تتحقق له عن طريق السفارة، خصوصاً عندما يفقد جواز سفره، أو عندما يحدث له أي عارض لا سمح الله.

وقال "إن فقدان الجواز قد يؤدي إلى الحرمان من السفر لمدة ثلاث سنوات كحد أعلى، والغرامة المالية التي قد تصل إلى خمسة آلاف ريال".

اللواء فيصل البلعاسي

العميد مرعي القحطاني

جوازات الشرقية تستعد للمسافرين بالدعم البشري والتقني

أوضح اللواء فيصل بن حمير البلعاسي مدير جوازات المنطقة الشرقية أن جوازات المنطقة الشرقية تقدم العديد من الخدمات وتحرص على تطوير خدماتها والرقي بها دون الإخلال بالجانب الأمني حسب توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية ومدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحي.

وقال البلعاسي "من تلك الخدمات ما يتعلق بجواز السفر السعودي وتطبيق نظام وثائق السفر، حيث يوجد بالمنطقة الشرقية عدد خمسة فروع لانجاز معاملات الجواز السعودي في (الدمام، الاحساء، الجبيل، حفر الباطن، الخفجي) ويمكن للمواطنين تنفيذ خدماتهم المتعلقة بالجواز السعودي إلكترونياً من خلال (أبشر) ، وينفذ في جوازات المنطقة الشرقية سنوياً ما يزيد عن 600 ألف عملية للجواز السعودي.

وأضاف "كما يوجد بجوازات المنطقة الشرقية العديد من المنافذ الجوية والبرية والبحرية حيث المنطقة الجغرافية واشتراكه حدودياً مع العديد من دول مجلس التعاون الخليجي، ويعبر منافذ المنطقة الشرقية سنوياً ما يزيد عن 47 مليون شخص، وتقوم الجوازات بالمنافذ بمهام أمنية في صد حالات التزوير والفئات الممنوعة أو حالات انتحال الشخصية ويحرص منسوبو الجوازات في المنافذ على سرعة إنهاء إجراءات المسافرين دون الإخلال بالجوانب الأمنية، وقد حرصت الجوازات على جودة الخدمات التي تقدم للمسافرين حيث تم الشروع مؤخراً بتركيب كاميرات مراقبة تمكن قيادات الجوازات من متابعة أعمال المنافذ ببث مباشر".

من جانبه، أكد العميد مرعي بن صالح القحطاني مدير جوازات جسر الملك فهد انه تم الانتهاء من الاستعدادات لموسم الإجازة الصيفية حيث تم عمل صيانة وقائية لكافة النهايات الطرفية بالتعاون مع فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة الشرقية وتطبيق خطة المواسم والإجازات والتي تتضمن تشكيل قوة مساندة للمناوبات لضمان فتح كافة المسارات وسرعة إنهاء إجراءات المسافرين حيث يتوقع أن يشهد كثافة عالية خلال فترة الإجازة.

وقال القحطاني انه تم في مطلع شهر جمادى الثانية ١٤٣٧ تدشين توسعة قسم المغادرة بزيادة عدد المسارات من ١٨ لتصبح ٢١ مسارا مما سيسهم إن شاء الله إنهاء إجراءات المسافرين في زمن قياسي عن الموسم السابق، كما ذكر أن في قسم القدوم حاليا ١٧ مسارا يجري وبالتعاون مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بحث إمكانية زيادتها لمواجهة كثافة العابرين للجسر.

ونبه القحطاني المسافرين إلى ضرورة التأكد من صلاحية وثائقهم

وحصول مرافقيهم على تأشيرات سفر وذلك قبل الوصول إلى موقع الجوازات.

من جهته، أكد مدير جوازات منفذ الرقعي المقدم محمد بن سليمان المسعود أن منفذ الرقعي الحدودي مع دولة الكويت الشقيقة والذي يبعد حوالي ما يقارب ٩٠ كم عن محافظة حفر الباطن على استعداد لاستقبال المسافرين المتوقع مرورهم بكثافة كبيرة نظرا لتوافق الإجازة الرسمية مع رغبة المعتمرين بأداء العمرة في رمضان.

وقال المسعود: حقيقة الكثافة المتوقعة تم الإعداد لها بالكوادر البشرية والتقنية مبكراً، نحن نعلم العدد الكبير المتوقع مرورهم والذي قد يصل في كثير من الأحيان إلى دخول أكثر من 7500 مسافر دفعة واحدة . وأضاف المسعود قائلاً "منفذ الرقعي من أهم المنافذ البرية في المملكة، لذلك تم تخصيص ثمانية مسارات بكل قسم إضافة إلى النواحي الأمنية وضمان عدم دخول أو مغادرة أشخاص مطلوبين أو ممنوعين باستخدام البصمة.

وأوضح المسعود أن بالمنفذ قسما خاصا لاستخراج تأشيرات الزيارة للعمالة المنزلية وسائقي السيارات الصغيرة وأيضاً سائقي الشاحنات، كما يجري العمل حالياً على إنشاء منفذ جديد وسيتم الانتهاء منه خلال الفترة القريبة القادمة.

إلى ذلك، قال المقدم خالد بن سعيد القحطاني مدير جوازات منفذ البطحاء قال "يعد منفذ البطحاء المطل على حدود دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من أكثر منافذ المنطقة الشرقية كثافة لعبور الحجاج والمعتمرين وشاحنات نقل البضائع ومجهز المنفذ ببنية تحتية حديثة ومتطورة وتحرص جوازات منفذ البطحاء على سرعة إنهاء إجراءات القادمين والمغادرين مع التأكد من سلامة الإجراءات، حيث يتم إعداد خطط مسبقة للمواسم والإجازات والتي يشهد بها المنفذ كثافة للعابرين ترتكز على دعم المناوبات بقوة دعم ومساندة لضمان فتح كافة المسارات وتطبيق خطة فتح المسارات العكسية متى ما دعت الحاجة عند وجود كثافة في أحد أقسام القدوم أو المغادرة لزيادة عدد مسارات القسم الذي يشهد كثافة لتقليص وقت الانتظار المستغرق لانجاز العابرين".

اللواء خلف الله الطويرقي

المقدم إياد القحطاني

إنجاز 130 ألف معاملة للجواز السعودي في منطقة مكة المكرمة

أكد مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء خلف الله الطويرقي أن جوازات منطقة مكة المكرمة بكافة منافذها الجوية والبحرية وفروعها بالمحافظات على أتم الاستعداد والجاهزية لاستقبال جميع الفئات من مواطنين ومقيمين وزائرين وذلك لقرب إجازة الصيف لعام 1437هــ وانه تم تهيئة جميع المقرات لإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بهم، من حيث توزيع القوى البشرية الملائمة وكذلك تدعيم بعض الأقسام لاستقبال المراجعين.

ونوه الطويرقي بأن على كافة المواطنين والمقيمين الاستفادة من الخدمات المقدمة عن طريق نظام أبشر اختصارا للوقت والجهد.

من جهته، أكد مدير شعبة سفر السعوديين بجوازات منطقة مكة المكرمة المقدم إياد سعد القحطاني أن الشعبة على أتم الاستعداد لاستقبال جميع الأخوة المراجعين الراغبين في إصدار أو تجديد جوازات سفرهم؛ حيث بلغت إحصائية العمل المنجز للمراجعين منذ بداية هذا العام ما يقارب 130 ألف عملية ما بين الإصدار أو التجديد وتصاريح السفر للتابعين، علما بأن جميع الخدمات تتم عن طريق الموقع الإلكتروني (أبشر) لمن تجاوز الخامسة عشر من عمره شريطة الحصول على هوية وطنية مستقلة للمستفيد من الخدمة.

العميد سلمان المحيا

العميد المحيا: الحصول على الجواز ليس شرطاً للسفر إلى دول الخليج

أكد العميد سلمان المحيا مدير الإدارة العامة لشؤون سفر السعوديين بالمديرية العامة للجوازات أحقية المواطن والمواطنة السفر إلى دول الخليج بالهوية الوطنية، ولا يلزم أن يكون لديهم جواز سفر كشرط للخروج بالهوية. وأضاف المحيا أن التعليمات لا تمنع المواطن من السفر إذا كان لديه مخالفات مرورية إن كان جوازه ساري المفعول. وعن أحقية اصطحاب المواطنة أطفالها من طليقها معها للسفر خارج المملكة قال المحيا "سفر الأطفال مع والدتهم إذا كانت الأم هي الحاضنة ومنصوص في صك الحضانة على السفر بالمحضونين".

وعن إمكانية سفر المرأة بصحبة أحد الأشقاء إذا كان والدها متوفياً قال "إمكانية سفر المرأة بصحبة شقيقها إذا كانت غير متزوجة ووالدها متوفى بموجب صك ولاية أو قوامه أو وصاية من المحكمة الشرعية".

وعن إمكانية تجديد الجواز الذي تبقى فيه أكثر من سنة أوضح "أنه يمكن للطلبة والمبتعثين والمقيمين بالخارج تجديد جوازاتهم حتى لو تبقى بالجواز أكثر من سنة من خلال المراجعة المباشرة".

العقيد محمد السعد

العقيد السعد: أعددنا خطة إعلامية شملت كافة وسائل الإعلام

أوضح العقيد محمد السعد مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام في المديرية العامة للجوازات أن الجوازات أعدت خطة إعلامية شملت كافة الوسائل الإعلامية المتاحة تحت شعار (جوازك .. هويتك) ، والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لإيصال رسالتها الإعلامية لجمهورها المستهدف، مبيناً أن الجوازات تقوم بهذه الحملة سنوياً مع بدء الإجازة الصيفية. وأضاف أن الحملة التوعوية تستهدف المواطنين خصوصاً الراغبين بالسفر إلى خارج المملكة، وتعمل على توعيتهم بأهمية المحافظة على وثائق السفر، وتعريفهم بالأنظمة والتعليمات الخاصة بجواز السفر، وحثهم على التخطيط السليم للسفر بوقتٍ كافٍ.

ودعا العقيد السعد المواطنين لزيارة موقع المديرية العامة للجوازات، للاطلاع على الأنظمة والتعليمات الخاصة بنظام جواز السفر السعودي، وكل ما يتعلق في إجراءات السفر، واستخراج الجواز السعودي، والتعليمات الخاصة بالمحافظة عليه، وكذلك الإجراءات المطلوب اتخاذها في حال فقدانه.

العقيد خالد الصيخان

مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية:

الاتصال الفضائي حل أمثل في حال تعطل النظام قال مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية العقيد خالد الصيخان أن لدى الجوازات العديد من الحلول في حال تعطل النظام عبر منافذ المملكة الدولية ومنها:

١- وجود نظام اتصال فضائي (فيسات) في مكان العطل في دوائر الاتصال لمزود الخدمة.

٢- يجري حاليا إنشاء شبكة اتصالات (فايبر اوبتك) على مستوى المملكة وبالذات المنافذ الحيوية، وقد تم ربط مطار الملك خالد حاليا والعمل قائم في جسر الملك فهد ومطار الملك عبدالعزيز ومطار الأمير محمد بالمدينة المنورة بأعلى السرعات ليصبح هو دائرة الاتصال الأساسية ومزود الخدمة المحلي هي الاحتياطية ١ والفيسات الاحتياطي ٢ ، والقائم على تنفيذها وكالة الوزارة للتطوير والتخطيط الأمني.

٣- الحقائب المتنقلة: وهي محطات عمل متنقلة تعمل على شريحة اتصال يتم استخدامها عن توقف العمل بالموقع.

٤- النظام الاحتياطي: وهي نظام مركزي على مستوى المملكة ويغطي جميع المنافذ الحدودية ويتم تفعيله في حال توقف النظام المركز الرئيسي عن العمل ويتم العمل عليه مباشرة في المواقع.

٥- النظام الاحتياطي المحلي وهو نظام أمني يعمل على مستوى الموقع الواحد فقط وتم حاليا تنفيذه في مطار الملك خالد الدولي لتجربته وتقويمه ومن ثم تعميمه على جميع المنافذ الحدودية.