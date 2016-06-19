1846 معلماً ومعلمة يتقاعدون مبكراً من تعليم الرياض

اعتمد مدير الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض محمود المطلق أسماء المعلمين والمعلمات المتقدمين للتقاعد المبكر والبالغ عددهم 1846 معلما ومعلمة اعتبارا من يوم الاحد 17/12/1437هـ.

واعرب المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض محمد بن عبدالله المرشد عن شكره لجميع المعلمين والمعلمات المتقاعدين على جهودهم الكبيرة والمميزة التي بذلوها خلال فترة عملهم التعليمي، حيث كان لهم الدور الكبير في صنع أجيال المستقبل والعمل على غرس التعاليم الدينية وحب الوطن في نفوسهم، بل وكان لهم الأثر الكبير والأسمى في تعزيز نفوسهم بالسلوكيات الإيجابية المناسبة.

وسأل الله المرشد ان يوفقهم في حياتهم المستقبلية مهيبا بهم إلى التواصل المستمر والعمل على نقل تجاربهم التعليمية وخبراتهم السابقة إلى المعلمين الجدد.

وأشار المطلق أنه يجري حاليا رفع أوراقهم إلى وزارة الخدمة المدنية من أجل إنهاء كافة إجراءاتهم، ثم رفعها لوزارة التعليم من أجل صرف مكافأة نهاية الخدمة لهم.