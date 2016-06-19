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سفر الإطعام الخيري تمتد في ساحات المسجد الحرام وأحياء مكة

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سفر الإطعام الخيري تمتد في ساحات المسجد الحرام وأحياء مكة سفر الإطعام الخيري تمتد في ساحات المسجد الحرام وأحياء مكة

سفر الإطعام الخيري في ساحات الحرم

بتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الرئيس الفخري للجنة السقاية والرفادة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل؛ تُشرف لجنة السقاية والرفادة بمنطقة مكة المكرمة منذ غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1437هـ على تقديم سفر الإطعام الخيري المقدمة من كافة الجهات الخيرية (مؤسسات وأفراد) بساحات المسجد الحرام  وسفر الإطعام الخيري في أحياء وميادين مكة المكرمة من المساجد والموائد والمخيمات، ونقاط الفرز ومواقف حجز السيارات ومطار الملك عبدالعزيز بجدة. وخصصت اللجنة فرقا ميدانية لتقوم بجولات متعددة على تلك الجهات للتأكد من التزامها بالضوابط العامة المنظمة لبرنامج إفطار صائم والمعتمدة من قبل اللجنة. وفي بيان صادر عن إمارة منطقة مكة المكرمة فقد تم توظيف 250 طالبا من منسوبي الكشافة ومشرفين من إدارة تعليم مكة المكرمة بساحات المسجد الحرام، وأكثر من 30 مراقباً ومشرفاً في الأحياء والميادين لتنفيذ الخطة التشغيلية للجنة خلال الموسم. وأضاف البيان، أن اللجنة اعتمدت حتى اليوم السابع من الشهر المبارك أكثر من 560 تصريح مسجد وما يقارب من 100 تصريح مائدة بعدد 651 ألف وجبة موزعة منها 541.800 وجبة للمساجد و109.200 وجبة للموائد.. مبينا أنه بلغ عدد الجهات الخيرية المشاركة بإفطار صائم في ساحات المسجد الحرام 43 جهة منها 28 مؤسسة خيرية و15 فردا، وبلغ عدد الوجبات الموزعة من تلك الجهات بالساحات 1.004.844 وجبة، كما بلغ عدد العاملين بتلك الجهات بالساحات 2226 عاملا. وأشار البيان إلى أن اللجنة أشرفت على الإطعام الخيري المقدم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ حيث بلغ عدد الوجبات الموزعة 35.000 وجبة منها  24.500 وجبة بالصالة الشمالية للمطار و10.500 وجبة بالصالة الجنوبية.

وبلغ عدد المطاعم والمطابخ المصرحة 13 مطبخاً ومطعماً وقد قامت اللجنة بتأمين وجبات إفطار صائم لـ40 مسجداً بإجمالي 28 ألف وجبة.

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