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الحملة السعودية توزع السلال الرمضانية ووجبات إفطار الصائم على اللاجئين السوريين

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وزعت الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا السلال الرمضانية ووجبات إفطار الصائم على اللاجئين السوريين في دول الجوار والنازحين في الداخل السوري.

وقد استهدفت الحملة من خلال أربعة محطات ما يقارب 34 ألف مستفيد من اللاجئين السوريين ووزعت 24 ألف وجبة إفطار صائم على النازحين في الداخل السوري وعلى الشريط الحدودي التركي السوري على محطتين، كما وزعت 1183 سلة غذائية على اللاجئين السوريين في محافظة الزرقاء الأردنية إضافة إلى توزيعها 604 سلال غذائية في مدينة بعلبك اللبنانية.

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية د. بدر بن عبد الرحمن السمحان استمرار مكاتب الحملة في توزيعاتها والتي من المتوقع أن تستهدف أكثر من نصف مليون صائم في الأردن وتركيا ولبنان والداخل السوري وفقًا للدراسات الأولية لمشروع (ولك مثل أجره 4)، منوهًا إلى إيلاء الحملة اهتمامًا خاصًا لهذا المشروع لروحانية لشهر رمضان المبارك والذي يتطلب الوقوف مع الأشقاء السوريين في محنتهم.

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