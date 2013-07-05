الجيش الثالث: انتصرنا لإرادة 33 مليون مصري .. و30 يونية ثورة

أكدت قيادت الجيش الثالث الميداني عبر بيان أصدرته عن طريق الشئون المعنوية للجيش أن ما حدث في 30 يونية هو ثورة وإرادة شعب وليس انقلاب عسكري، كما يروج له البعض ودائمًا وأبدًا ما انتصر جيشكم لإرادة شعبه والذي انحاز إلى إرادة 33 مليون مواطن مصري نزلوا إلى الميادين مطالبين بالتغيير .

وتابع البيان ” لا تلتفتوا إلى ما يروج له بعض التيارات من شائعات كاذبة عن انشقاق داخل صفوف الجيش الثالث الميداني، الحرس الجمهورى بزعم انحيازهم للنظام السابق فإرادة القوات المسلحة اجتمعت وانحازت لإرادة الشعب المصري ” .

وأضاف البيان ” ندعو جميع القوى الوطنية وأبناء الشعب المصري الأصيل إلى التصالح والتوافق الوطني وتوحيد الهدف للنهوض بمصرنا الحبيبة ونؤكد لكم أنه لا إقصاء ولا استبعاد لأى فصيل على أرض الوطن” .

وأكد البيان “ندعو جميع العقلاء ورجال الدين الشرفاء إلى إبعاد الدين عن السياسة ونبذ العنف حتى لا نتحول إلى بلد طائفية وتذكروا ما حدث بالأمس في محافظة الشرقية من وفاة عشرين مواطن مصري وإصابة مائة أخرين وما سبق ذلك من أحداث عنف راح ضحيتها العديد من أبناء الوطن في جامعة القاهرة، المقطم، المنيا، شمال سيناء وغيرها من المحافظات وتذذكروا بأن دم المسلم على المسلم حرام .

واختتم البيان “نحذر من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن أو محاولة القيام بعمل عدائي ضد أفراد أو منشآت القوات المسلحة أو العناصر الأمنية والشرطية”، مؤكدًا “سنضرب بيد من حديد كل من أراد بمصرنا سوءً أو هدد أمنها وأستقراراها ” .