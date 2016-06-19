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الجزائر تججب "فيس بوك " وتويتر" لمنع تسريب امتحانات الثانوية العامة

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الجزائر تججب "فيس بوك " وتويتر" لمنع تسريب امتحانات الثانوية العامة الجزائر تججب "فيس بوك " وتويتر" لمنع تسريب امتحانات الثانوية العامة
قررت السلطات الجزائرية حجب كافة مواقع التواصل الاجتماعى وفى مقدمتها "فيسبوك" و"توتير" كإجراء وقائى لتفادى وقوع حالات الغش خلال الإعادة الجزئية لامتحانات الثانوية العامة التى ستبدأ يوم الاثنين المقبل.

وتقرر من الساعة الثامنة مساء أمس السبت وقف استخدام "فيسبوك" و"تويتر" و"فايبر" و"سناب شات" و"واتساب" و"انستجرام" وذلك حتى انتهاء امتحانات الإعادة يوم 23 يونيو الجارى.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الجزائرى عبد المالك سلال أعلن منذ عدة أيام عن إعادة الامتحانات فى مواد الثانوية العامة، التى تم تسريبها، معتبرا أن ما جرى من تسريب لامتحانات الثانوية العامة مساس بالأمن القومى وبالشعب الجزائرى.

يذكر أنه تم إلقاء القبض على مايقرب من 50 شخصا وتقديم 10 أشخاص أمام وكلاء الجمهورية تورطوا فى فضيحة تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة، فيما تم تحديد هوية 80 شخصا ورفع محتويات 200 حساب على "فيسبوك" نشر وتداول مواضيع الامتحانات على التواصل الاجتماعى.
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