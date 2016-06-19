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اليوم.. حفل "كراكيب" بالمعهد الثقافى الفرنسى فى الإسكندرية

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اليوم.. حفل "كراكيب" بالمعهد الثقافى الفرنسى فى الإسكندرية اليوم.. حفل "كراكيب" بالمعهد الثقافى الفرنسى فى الإسكندرية
ينظم المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية، اليوم الأحد، حفل "كراكيب" الفنى بمقر المعهد بالنبى دانيال فى اطار انطلاق مهرجان الموسيقى العالمى.

يذكر أن المعهد الفرنسى بالإسكندرية أطلق مهرجان الموسيقى بالتعاون مع معهد جوته الألمانى ومعهد يونس أمره الثقافى التركى والجزويت ودار الأوبرا تزامنا مع مهرجان الموسيقى العالمى والذى يبدأ اليوم بعدة فعاليات مشتركة بين المؤسسات والمعاهد الثقافية لتشر الفن والموسيقى ودمج الثقافات المختلفة.


>انطلاق أسبوع الفيلم الفرنسى بالمركز الثقافى بالإسكندرية.. غداً

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