بالصور.. العربى للعدل والمساواة يكرم مدير أمن الإسماعيلية

كرّم حزب العربى للعدل والمساواة بالإسماعيلية اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية وقام محمد حسين عبد العال أمين عام الحزب بالمحافظة بإهداء "العزازى" درع الحزب تقديرا للمجهودات الأمنية التى تمت فى الفترة الماضية.

وقال أمين الحزب ان ماشهدته الإسماعيلية فى مواجهة مافيا التعديات على أملاك الدولة وحملات الإزالة الى جانب التصدى للإرهاب وحفظ الأمن كان من أسباب تكريم الحزب للقيادات الأمنية ممثلة فى مديرالأمن.

وأشار حسين إلى أن الحزب قدم بعض المطالب خاصة بالشارع الإسماعيلى وأهمها فتح شارع شبين الرئيسي أمام المارة وكذلك التصدى لظاهرتى التسول وانتشار سيارات الكارو بالمدينة وهو ما لاقى استجابة فورية من اللواء على العزازى مدير الأمن والذى أعطى تعليمات لفتح الشارع الى جانب حملات مكثفة لضبط سيارت الكارو والمركبات التى تسير بدون لوحات معدنية.

وأضاف "حسين " أن الحزب اختار اليوم بعد النجاح الكبير الذي تحقق عقب حملة أمنية برئاسة اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية واللواء على العزازى مدير الأمن، حيث تم استعادة 6 أفدنة استولت عليها شركة خاصة بصناعة التليفزيون ومعطلة منذ سنوات ومن المقرر أن يتم عمل كوبرى عام لتسهيل المرور إلى طريق البلاجات والقضاء على العشوائيات.

من جانب آخر وجه أمين حزب العربى للعدل والمساواة نداء إلى مواطنى الإسماعيلية بضرورة دعم رجال الشرطة وذلك بالبلاغ عن المخالفات التى تقع فى الشارع الإسماعيلى وكذلك الخارجين عن القانون والتعاون مع رجال الشرطة من أجل الاستقرار وضبط الشارع مؤكدا أن استجابة مدير أمن الإسماعيلية لمطالب الحزب تعكس صورة حضارية بين المواطنين ورجال الشرطة.

حضر التكريم الدكتور موسى الحويطى المستشارالثقافى للحزب والذى يعمل مستشارا ثقافيا للجامعات السعودية والدكتور أحمد ربيع أمين مساعد الحزب ومحمود الكيلانى أمين تنظيم الحزب والمستشار الإعلامى للحزب.

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