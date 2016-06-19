أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتوقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي -
بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر -
ميدو يُقبل رأس لاعب دجلة على الهواء.. تعرف على السبب -
البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد -
بالصور - وصول الدفعة الثانية من جثامين شهداء تفجير طنطا -
خالد يوسف تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: يجب مراجعة المنظومة الأمنية -
توديع جثامين شهداء " كنيسة مارجرجس " بـ " الزغاريد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. العربى للعدل والمساواة يكرم مدير أمن الإسماعيلية

Google+ Print
بالصور.. العربى للعدل والمساواة يكرم مدير أمن الإسماعيلية بالصور.. العربى للعدل والمساواة يكرم مدير أمن الإسماعيلية
كرّم حزب العربى للعدل والمساواة بالإسماعيلية اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية وقام محمد حسين عبد العال أمين عام الحزب بالمحافظة بإهداء "العزازى" درع الحزب تقديرا للمجهودات الأمنية التى تمت فى الفترة الماضية.

وقال أمين الحزب ان ماشهدته الإسماعيلية فى مواجهة مافيا التعديات على أملاك الدولة وحملات الإزالة الى جانب التصدى للإرهاب وحفظ الأمن كان من أسباب تكريم الحزب للقيادات الأمنية ممثلة فى مديرالأمن.

وأشار حسين إلى أن الحزب قدم بعض المطالب خاصة بالشارع الإسماعيلى وأهمها فتح شارع شبين الرئيسي أمام المارة وكذلك التصدى لظاهرتى التسول وانتشار سيارات الكارو بالمدينة وهو ما لاقى استجابة فورية من اللواء على العزازى مدير الأمن والذى أعطى تعليمات لفتح الشارع الى جانب حملات مكثفة لضبط سيارت الكارو والمركبات التى تسير بدون لوحات معدنية.

وأضاف "حسين " أن الحزب اختار اليوم بعد النجاح الكبير الذي تحقق عقب حملة أمنية برئاسة اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية واللواء على العزازى مدير الأمن، حيث تم استعادة 6 أفدنة استولت عليها شركة خاصة بصناعة التليفزيون ومعطلة منذ سنوات ومن المقرر أن يتم عمل كوبرى عام لتسهيل المرور إلى طريق البلاجات والقضاء على العشوائيات.

من جانب آخر وجه أمين حزب العربى للعدل والمساواة نداء إلى مواطنى الإسماعيلية بضرورة دعم رجال الشرطة وذلك بالبلاغ عن المخالفات التى تقع فى الشارع الإسماعيلى وكذلك الخارجين عن القانون والتعاون مع رجال الشرطة من أجل الاستقرار وضبط الشارع مؤكدا أن استجابة مدير أمن الإسماعيلية لمطالب الحزب تعكس صورة حضارية بين المواطنين ورجال الشرطة.

حضر التكريم الدكتور موسى الحويطى المستشارالثقافى للحزب والذى يعمل مستشارا ثقافيا للجامعات والدكتور أحمد ربيع أمين مساعد الحزب ومحمود الكيلانى أمين تنظيم الحزب والمستشار الإعلامى للحزب.

العربى للعدل والمساواة يكرم مدير أمن الإسماعيلية (1)

العربى للعدل والمساواة يكرم مدير أمن الإسماعيلية (2)

العربى للعدل والمساواة يكرم مدير أمن الإسماعيلية (3)

بالصور.. ختام دورة كرة القدم لذوى الإحتياجات الخاصة للمصرين الأحرار بالإسماعيلية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة