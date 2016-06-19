أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتوقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي -
بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر -
ميدو يُقبل رأس لاعب دجلة على الهواء.. تعرف على السبب -
البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد -
بالصور - وصول الدفعة الثانية من جثامين شهداء تفجير طنطا -
خالد يوسف تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: يجب مراجعة المنظومة الأمنية -
توديع جثامين شهداء " كنيسة مارجرجس " بـ " الزغاريد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم.. فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية

Google+ Print
اليوم.. فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية اليوم.. فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية
أكدت ألفت فرغلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن المديرية ستفتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية ابتداء من اليوم الأحد ولمدة أسبوع، حيث يتم تقديم التظلمات ودفع الإيصالات فى مبنى الكنترول بمدرسة 25 يناير خلف مبنى المحافظة بمدينة بنها.

وأشارت فى تصريحات صحفية إلى أن المديرية خصصت أياما محددة طوال الأسبوع لكل إدارة تعليمة منعا للازدحام والتكدس على أن يكون اليوم الأول وهو الأحد مخصصا لإدارتى بنها وطوخ، الاثنين لإدارتى القناطر وكفر شكر، الثلاثاء لإدارتى قليوب وقها والأربعاء لإدارتى غرب وشرق شبرا الخيمة، الخميس لإدارتى شبين القناطر والخانكة، والأحد الموافق 26 من يونيو لإدارتى العبور والخصوص.

غدا..فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية القليوبية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365