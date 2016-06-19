اليوم.. فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية

أكدت ألفت فرغلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن المديرية ستفتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية ابتداء من اليوم الأحد ولمدة أسبوع، حيث يتم تقديم التظلمات ودفع الإيصالات فى مبنى الكنترول بمدرسة 25 يناير خلف مبنى المحافظة بمدينة بنها.

وأشارت فى تصريحات صحفية إلى أن المديرية خصصت أياما محددة طوال الأسبوع لكل إدارة تعليمة منعا للازدحام والتكدس على أن يكون اليوم الأول وهو الأحد مخصصا لإدارتى بنها وطوخ، الاثنين لإدارتى القناطر وكفر شكر، الثلاثاء لإدارتى قليوب وقها والأربعاء لإدارتى غرب وشرق شبرا الخيمة، الخميس لإدارتى شبين القناطر والخانكة، والأحد الموافق 26 من يونيو لإدارتى العبور والخصوص.

غدا..فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية القليوبية

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