بالصور..مدير مباحث القليوبية: اكتشفنا قنابل وأسلحة بمخزن جديد بالجعافرة

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية من السيطرة الكاملة على منطقة المثلث الذهبى واستعانت مديرية أمن القليوبية بقطاع "الكلاب البوليسية" التابع لأكاديمية الشرطة للبحث عن مخازن جديدة للأسلحة والمواد المخدرة المخبئة داخل حدائق منطقة الجعافرة ضمن المثلث الذهبى.

وقال اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية أنه تم العثور على مخزن جديد للأسلحة به وسائل نقل واتصال وأسلحة نارية وذخائر والمواد المخدرة وأدوات أخرى كان المجرمون يستخدمونها فى التنقل ومراقبة مداخل ومخارج الطرق داخل حدائق منطقة الجعافرة.

وأضاف مدير المباحث الجنائية أن فريق البحث استعانت عقب تقنين الإجراءات بالعناصر الفنية المساعدة ممثلة فى إدارة تدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة وأجهزة الكشف عن المعادن من إدارة الحماية المدنية بالمديرية وتم الدفع بعدد 8 كلاب من السلاح برئاسة النقيب أحمد عاطف وجهازين للكشف عن المعادن برئاسة المقدم عمرو عبد المقصود مدعومين بضباط بحث وقوات من الإدارة العامة للعمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزى للكشف عن أماكن اختباء العناصر الإجرامية وتسهيل مأمورية فريق البحث الذى يواصل الليل والنهار برئاسة اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية وإشراف اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأمن العام بالوزارة وبحضور اللواء على حسن والعقيد محمد يوسف من مصلحة الأمن العام .

وكشف العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى عن أن فريق البحث استطاع رصد عدد من الأماكن المشكوك فيها أن تكون مخازن للعناصر الإجرامية وسط الزراعات للأسلحة والمواد المخدرة.

وأوضح رئيس البحث الجنائى للخانكة أن الكلاب البوليسية قادرة على تحديد تلك الأماكن التى تردد عليها العناصر الإجرامية كاشفًا عن أنه تم تحديد مكان وجارٍ التعامل معه بواسطة فريق من الحماية المدنية وخبراء المفرقعات والأسلحة والذخيرة بمديرية أمن القليوبية.

وكشف المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث الخانكة والرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة عن محتويات المخزن الذى تم اكتشافه سلاح نارى بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 3871 وعدد 2 خزينة للسلاح وعدد 55 طلقة من ذات العيار و2 سلاح فرد خرطوش محلى الصنع وسلاح فرد روسى و15طلقة خرطوش و19 قنبلة مونة وكرتونة بارود، و3 كوعة يتم تعبئتها بالبارود لعمل القنابل المحلية وصديرى واقى وجاكت واقى وقايش أسود وقيد حديدى وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 2.500 كيلو جرام و73 شريطا من أقراص التامول المخدرة بإجمالى عدد 730 قرصًا مخدرًا و4 علب منشط جنسى و7 أجهزة لاسلكية و15 هاتف محمول و3 شواحن لاسلكية و3 ميزان حساس وماكينة عد نقود وشاشة سيارة ونظارة ميدان وكاميرا ديجيتال صغيرة الحجم وكاميرا فيديو ومنظار ميدان وجهاز بلاى ستيشن، وعدد 4 بطاقة رقم قومى أحداهم باسم زوجة الدكش، و10 دراجة بخارية بيانهم كالآتى الدراجة البخارية رقم 320267 جيزة والدراجة البخارية رقم 8263 ف ن، ودراجة بخارية بدون لوحات ودراجة بخارية بدون لوحات ودراجة بخارية بدون لوحات جار فحصهم.

ضم فريق البحث الجنائى الذى يشرف عليه العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى للخانكة ويضم المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث الخانكة والرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، ومعاونه النقيب مصطفى هاشم المراغى، والمقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم الخانكة، والمقدم حازم سعد رئيس مباحث مركز شبين القناطر، والمقدم وائل نبيل بقسم المعلومات بالمديرية فى محافظة القليوبية.

- ننشرأول فيديو للكلاب البوليسية أثناء اكتشافها مخزنا جديدا للأسلحة بالجعافرة

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