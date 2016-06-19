ضبط ربة منزل ونجلها ذبحا مزارعا لقيامه بابتزازهما فى البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى ، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط ربة منزل ونجلها بتهمة ذبح مزارع لقيامه بابتزازهما وتهديدهما بالتشهير بالأولى ، والزعم بوجود علاقة غير شرعية بينه وبينها .

تلقى المقدم محمد حنفى رئيس مباحث مركز شرطة وادى النطرون بلاغا من كلا من " ر . ش س " عامل ، و" ن ث م " ربه منزل والدة الأول باستدراج " م ع ا " مزارع لمقر خفره والد الأول بغرفة ملحقه بمصنع أثاثات ملك " ص ع " الكائن بوادى النطرون وقيامهما بوضع أقراص منومه له فى مشروب الشاي أدي لفقده الوعي، وعقب ذلك قام الأول بضربه بماسورتين حديديتين على رأسه، وذبحه بسكين وإزهاق روحه ، لقيامه بابتزازهما وتهديدهما بالتشهير بالثانية بوجود علاقة غير شرعية بينه وبينها.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية ضم العميد ياسر أبو العز رئيس فرع البحث الجنائى، والعقيد مدحت العزب وكيل الفرع، والمقدم محمد حنفى رئيس مباحث وادى النطرون، لسرعة كشف غموض الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة المجني عليه مسجاة علي ظهرها بالغرفة المشار إليها وبمناظرتها تبين وجود تهشم بالرأس ، جرح ذبحي بالرقبة.

أخطرت النيابة العامة برئاسة المستشار سامح حشيش أمر بنقل الجثة لمشرحة مستشفي وادى النطرون العام .

وتمكن ضباط مباحث البحيرة برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث وإشراف اللواء محمد خريصة مدير المباحث من ضبط السلاح الأبيض والأداتين المستخدمتين في الواقعة سكين ، بإرشاد المتهمان ، وتعينت الخدمات الأمنية لملاحظة الحالة، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.

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