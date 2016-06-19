القضاء الإدارى ينظر اليوم استشكال نادى الزهور لوقف حكم حل مجلس الإدارة

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الاستشكال المقدم من سيد بحيرى المحامى وكيلا عن نادى الزهور لوقف الحكم الصادر بحل مجلس إدارة النادى.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من أحمد عبد المطلب وكيل عن أحمد محمد عبود وطلال عبد اللطيف، والتى تطالب ببطلان نتيجة انتخابات نادى الزهور الرياضى وحل مجلس الإدارة.

وذكرت الدعوى أن الانتخابات التى أجريت فى النادى شابها البطلان من خلال مخالفتها للقانون والدستور ومبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.

وزارة الرياضة: ننتظر الاستشكال فى قضية نادى الزهور

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