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مصرع شخص وإصابة 12 فى حادث انقلاب سيارة أجرة على الطريق الصحراوى ببنى سويف

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مصرع شخص وإصابة 12 فى حادث انقلاب سيارة أجرة على الطريق الصحراوى ببنى سويف مصرع شخص وإصابة 12 فى حادث انقلاب سيارة أجرة على الطريق الصحراوى ببنى سويف
لقى شخص مصرعه، وأصيب 12 آخرين فى حادث انقلاب سيارة أجرة على الطريق الصحراوى الشرقى شمال بوابة بنى سويف.

وتلقى اللواء محمود العشيرى مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من مستشفى بنى سويف العام بوصول "عزمى دسوقى محمد خضر" 61 سنة المعاش، ومقيم بقرية بنى ماضى التاعبة لمركز ببا، جثة هامدة، و12 آخرين مصابين بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، ويتلقون العلاج داخل المستشفى، إثر انقلاب سيارة أجرة.

ودلت التحريات الأولية، أن السيارة الأجرة كانت فى طريقها إلى محافظة بنى سويف من القاهرة، وانقلبت بالقرب من نفق بياض العرب على طريق الصحراوى الشرقى شمال بوابة مدينة بنى سويف، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى أمرت بدفن الجثة.

إصابة 8 فى انقلاب سيارة أجرة على صحراوى بنى سويف الغربى
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