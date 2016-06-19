الإسماعيلي يكشف لـ في الجول خطوة أخيرة قبل إعلان الانسحاب رسميا ضد الأهلي

كشف أحمد عبد الحليم عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي خطوة جديدة وأخيرة من مجلس الإدارة بخصوص أزمة ملعب مواجهة الأهلي.

الأهلي يستعد لمواجهة الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل في الجولة الـ32 من الدوري المصري.

الإسماعيلي يرفض اللعب في برج العرب ومتمسك بذلك، بينما اتحاد الكرة ترك الأمر في ملعب الدراويش في حالة حصولهم على موافقة أمنية لتغير ملعب المباراة.

وقال عضو مجلس إدارة الإسماعيلي لـFilGoal.com: "الآن أمهلنا اتحاد الكرة حتى يوم الاثنين المقبل لتغيير ملعب المباراة".

وماذا لو لم يحدث أي تغيير؟ يُجيب قائلا: "وقتها سيتم عقد مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء وسيتم الإعلان من خلاله عن الانسحاب من مواجهة الأهلي أو حتى إعلان الانسحاب من مسابقة الدوري بالكامل".

وواصل "ولكن الأقرب هو الانسحاب من مواجهة الأهلي".

وأكمل حديثه قائلا: "لا نعلم لماذا يوجد تعنت من اتحاد الكرة ضدنا. والدليل تنظيم مواجهة الأهلي والزمالك الأخيرة في الدوري على بتروسبورت وهنا الموافقة الأمنية متاحة للعب في القاهرة، فلماذا إذا نلعب في برج العرب".

ويحتاج الأهلي إلى 5 نقاط من 3 مواجهات ليضمن رسميا التتويج بلقب الدوري المصري دون النظر إلى نتائج الزمالك.

ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 71 نقطة بفارق 5 نقاط عن الزمالك. بينما يأتي الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 47 نقطة.