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لمرضى حساسية اللاكتوز.. متسرفوش فى السكريات ودوروا على بدائل اللبن

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لمرضى حساسية اللاكتوز.. متسرفوش فى السكريات ودوروا على بدائل اللبن لمرضى حساسية اللاكتوز.. متسرفوش فى السكريات ودوروا على بدائل اللبن
حساسية اللاكتوز من أنواع التحسس تجاه اللبن ومشتقاته وبعض الأغذية الأخرى عكس ما يعتقد البعض، ويوضح الدكتور محمد المنيسى، استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى، أن هذا النوع من الحساسية له العديد من الأعراض الظاهرة، والتى منها أن يشعر الشخص بنغص وألم بالبطن وإسهال فى حال تناول طعاما يحتوى على اللاكتوز كالألبان ومنتجاتها ومشتقاتها.

وتابع الدكتور محمد المنيسى حديثه، موضحا أن الطفل يولد بهذه الحساسية دون أسباب محددة، وتظل تلازمه طوال حياته، وما يجب أن يعلمه المرضى بهذه الحساسية أن عليهم التقليل من السكريات قدر الإمكان، والتى من بينها فاكهة العنب، لأنهم قد يعانون نفس الأعراض السابقة الذكر إذا ما أسرفوا فى تناولها.

ويوضح استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد أيضا أن علاج هذه الحساسية بشكل قاطع نسبه ضعيفة للغاية تكاد تنعدم، ويمكن التأقلم معها بالبعد عن نوعيات الطعام المسببة لتهيج الحساسية تلك، وكذلك بالبحث عن بدائل آمنة للألبان، ومنها متوفر كثيرا للمرضى بهذه الحساسية.

ويتم اكتشاف هذه الإصابة بالحساسية ببعض الفحوصات التى يجريها الطبيب المتابع للطفل لتكرار الأعراض المرضية التى ذكرناها سابقا دون سبب محدد، وحسب توضيح المنيسى، فيكتشف الأطباء نقص الإنزيم الذى يعمل على هضم اللاكتوز فى جسم الطفل، مما يجعله يعانى الحساسية تجاهه.

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