فلكيا.. المصريون صاموا 204 ساعة من إجمالى 475 ساعة صيام فى "رمضان"

قال الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومى للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، إن إجمالى عدد ساعات الصوم طوال شهر رمضان الجارى ستبلغ 475 ساعة فى مصر ، موضحا أن المصريين حتى أذان المغرب أمس السبت، صاموا 204 ساعة و 50 دقيقة ومتبقى 270 ساعة صيام.

وأضاف عودة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن بدر رمضان يكتمل يوم الاثنين المقبل 14 رمضان ، فى الساعة الواحدة بعد الظهر ودقيقتين، وأن ذروة ساعات الصوم ستكون الخميس 18 رمضان الموافق 23 يونيو الجارى حيث ستصل عدد ساعات الصوم 15 ساعة و 52 دقيقة، ويتزامن هذا اليوم مع الانقلاب الصيفى أو ذروة فصل الصيف وهو اطول يوم تطلع عليه الشمس فى 2016.

وأكد أن عدة شهر رمضان لهذا العام، فلكيا، ستكون 30 يومًا، وأن آخر أيام الشهر الكريم سيكون يوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو، على أن تكون وسيكون غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 6 يوليو.

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