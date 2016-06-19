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شركة المترو تشغل اليوم القطار المكيف الجديد رقم 17 بخط "حلوان – المرج"

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شركة المترو تشغل اليوم القطار المكيف الجديد رقم 17 بخط "حلوان – المرج" شركة المترو تشغل اليوم القطار المكيف الجديد رقم 17 بخط "حلوان – المرج"
تبدأ شركة المترو، اليوم الأحد، تشغيل القطار المكيف الجديد رقم 17 بالخط الأول "حلوان – المرج"، وذلك ضمن التعاقد المبرم مع شركة هونداى روتم الكورية لتوريد لتوريد 20 قطارا جديدا لصالح الخط الأول بتكلفة 2.3 مليار جنيه.

وتدفع شركة المترو اليوم بالقطار الجديد ليعمل بجدول التشغيل الطبيعى لقطارات الخط الأول، وذلك بعد انتهاء تجارب واختبارات التشغيل عليه.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع"، إنه يوجد قطارين آخرين فى ورش طرة البلد الخاصة بصيانة قطارات الخط الأول يخضعان للتجارب، وسيتم تحديد موعد تشغيلهما بعد انتهاء التجارب عليهما، لينضموا لقطارات الخط الأول.

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