بالفيديو- شغب جماهيري يوقف لقاء وفاق ضد صن داونز.. ' الحكم رفض استكمال المباراة '

تسبب شغب جماهيري في لقاء وفاق سطيف الجزائري أمام صن داونز الجنوب إفريقي بدور مجموعات دوري الأبطال بإيقاف المباراة قبل لحظات من نهايتها.

وفاق سطيف بجوار صن داونز في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا مع الزمالك وإنيمبا النيجيري.

واستضاف نادي وفاق سطيف نظيرة صن دوانز في افتتاح مباريات المجموعة الثانية في الجزائر.

ولم تتحمل الجماهير الجزائرية استقبال شباك فريقها هدفين من صن داونز لتثير أعمال الشغب وينزل عددا ليس بالقليل إلى أرض الملعب في الدقيقة 90.

وقرر حكم المباراة إيقاف المواجهة قبل نهايتها لحين تمكن قوات الأمن من السيطرة على أحداث الشغب.

وبالفعل عاد الحكم واستكمال المباراة إلا أن الأحداث تواصلت ليقرر بعدها من جديد الحكم إيقاف المباراة قبل أن يقرر إنهائها.

لينتصر نادي صن داونز في الجزائر بثنائية مقابل لاشيء.

ومن المنتظر أن يقرر الاتحاد الإفريقي توقيع عقوبات قوية ضد النادي الجزائري.

ويواجه الزمالك إنيمبا عصر يوم الأحد، قبل أن يستضيف نادي وفاق سطيف على ملعبه ووسط جماهيره في الجولة الثانية من البطولة

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