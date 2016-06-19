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بالفيديو - مجموعة الزمالك.. صن داونز يحقق المفاجأة في الأراضي الجزائرية

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بالفيديو - مجموعة الزمالك.. صن داونز يحقق المفاجأة في الأراضي الجزائرية بالفيديو - مجموعة الزمالك.. صن داونز يحقق المفاجأة في الأراضي الجزائرية

نجح نادي صن داونز الجنوب إفريقي في تحقيق مفاجأة كبرى والعودة من مواجهة وفاق سطيف الجزائري بالفوز بثنائية مقابل لاشيء.

صن داونز مع وفاق سطيف في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا رفقة الزمالك وإنيمبا النيجيري.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنيمبا في نيجيريا في الجولة الأولى من المسابقة.

ونجح نادي صن داونز في استغلال توهان وضعف غريمه الجزائري وسجل الهدف الأول عن طريق صامويل مابودا في الدقيقة 33 بعد تسديدة رائعة.

وفي الشوط الثاني سجل خاما بيليات الهدف الثاني لصن داونز.

هدف أشعل غضب جماهير وفاق سطيف والتي قامت بأعمال شغب وقف على أثرها المباراة طويلا قبل أن تنتهي. (طالع التفاصيل)

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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