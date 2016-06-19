نار رامز جلال "باردة" على صابر الرباعي

في حلقة خاصة جدا تكشف المكانة المميزة للمطرب التونسي صابر الرباعي عند شبكة قنوات MBC، أجبر ممثل المقالب رامز جلال على تقديم الحد الأدني من الرعب والبهدلة، لضيفه ببرنامج "رامز بيلعب بالنار"، وبدا واضحا "خوف جلال من غضب صابر الذي اكتفى بتوجيه ضربات لمؤخرة راس رامز واختفت كلمة "تيت" من الحلقة للتأكيد على أن أمير الطرب عف اللسان!!

الحلقة بدأت على غير العادة بمقدمة لرامز من خارج الأستديو، وبعدها حاول أن يقدم وصفا ساخرا لصابر الرباعي ولم يجد الا اللعب على لقبه، ثم استثني صابر من الخضوع لمقلب الاستقبال بعدما تكفل مدير أعماله بالأمر، كما أعفي من مقلب الكلب بالمصعد، وعندما صعد لغرفة الحريق، بدا واضحا أن لافتة "ممنوع اللمس" حاضرة في وجه الجميع، وبحثا عن بعض الإثارة سمح صابر لنفسه أن يوجه ضربا خفيفا لرامز جلال دون سباب، وبعدها تحول الأمر لدعابة توعد فيها صابر مواهب برنامج "ذا فويس" بالانتقام، بعدما ابلغه رامز أن هذه الحلقة بطلب منهم.

رامز أكد في بداية الحلقة أن صابر نجم له وضع خاص .. فهل تسبب هذه المعاملة الاستثنائية غضب بقية ضيوف البرنامج؟

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