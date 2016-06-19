هل يغادر أحمد عز القاهرة هرباً من زينة؟

تسربت أخبار وصفت بالمؤكدة عن عزم الفنان أحمد عز نقل استثماراته من القاهرة إلى مدينة دبي، بعد افتتاح مطعم للمأكولات البحرية هناك، في تأكيد لأنباء حول عزمه الهروب بثروته من القضايا المتلاحقة التي تتداولها المحاكم الان بخصوص إثبات زواجه من الفنانة زينة وأبوته لطفليها ، واحتمال صدور حكم نهائي عليه بإجباره على دفع نفقة شهرية ضخمة للطفلين بعدما قدمت هيئة دفاع زينة وثائق رسمية بثروته الطائلة.

افتتاح مطعم عز للأسماك بمدينة دبي واكب انتهاء تحقيقات نيابة الأسرة بمدينة نصر حول حقيقة ثروته لتقدير النفقة الواجبة عليه لرعاية الطفلين بعد ثبوت نسبهما إليه بحكم قضائي نهائي، ومن المقرر أن تودع النيابة نتيجة تحقيقاتها اليوم السبت بمقر المحكمة بعدما استمعت لشهادة رسمية بأقوال معتز شقيق الفنان أحمد عز وخالته وصديقة لعائلته والذين أكدوا خلال التحقيقات أن عز ﻻ يمتلك مول تجارى و ﻻ مطعم سمك بدبى وليس شريكا في "جيم "كما جاء على لسان الفنانة زينة في التحقيقات، وأنه لا يملك دخل ثابت نظرا لطبيعة عمله ، وأكدوا صحة الإقرار الضريبي وأن دخله الشهري لا يتعدى الـ20 ألف جنيه وأنه يدفع أقساط لوحدة سكنية بمرسى مطروح ووحدة سكنيه أخرى في "ماوتن فيو "، وشددوا على أن شقة المعادي لا تدر علي عز دخلا كما قيل وأنها ملكا لورثة والده وهما مصطفى ومعتز وأن ذلك ثابت في اعلام الوراثة.

وكانت نيابة أسرة مدينة نصر قد استمعت إلى أقوال الفنانة زينة حول حجم ممتلكات زوجها ودخله وقالت إن عز يمتلك فيلا في" ﻻريف" قيمتها 6مليون و800 ألف جنيه وفيلا بالعين السخنة في "ماوتن فيو " وفيلا أخرى بالساحل الشمالي في "بالم هيلز" علاوة على شقة ومشروع تجارى بدبى وأنه يستأجر جزء بفيلا بالقطامية هايتس ب4000 دوﻻر في الشهر.

وأشارت خلال التحقيقات إلى حجم المبالغ التي تلقاها أحمد عز نظير مشاركته في مجموعة من اﻻعلانات التليفزيونية مؤكدة أن أجره في اﻻعلانات أعلى بكثير من أجور اﻷفلام نظرا لطبيعتها حيث أنها تحسب بالدقيقة والثانية.

كما أكدت زينة أن المبالغ التي تقاضاها أحمد عز في أفلامه أكثر بكثير مما ورد في الخطابات الرسمية الواردة من شركات اﻹنتاج مستشهدة بأجره في فيلم" أوﻻد رزق" والذى ورد بأنه تحصل فيه على ما يقرب من 3 ملايين فقط رغم أنه تحصل على 7مليون جنيه بحسب تأكيدها، وكذلك فيلم المصلحة إنتاج 2012 التي أكدت أن عز لم يتقاضى فيه 2 مليون جنيه كما ورد ولكن أكثر خاصة وأنها كانت تشاركه هذا العمل وكذلك فيلم الحفلة الذى وصل فيه أجره ل7 مليون جنيه وأن هذه المبالغ المذكورة هي تلك المبالغ التي تقاضاها بيده.

أشارت زينة في التحقيقات إلى اﻹقرار الضريبي الذى قدمه عز للمحكمة وذكر فيه أن دخله الشهري ﻻ يتعدى ال20 ألف جنيه وأنه يدفع أقساط وحدة سكنية بمرسى مطروح ووحدة سكنيه أخرى لشركة ماوتن فيو قائلة أنه ليس صحيحا وإنه "شغل محاسبين".

يذكر أن امتناع الزوج عن سداد نفقة طفليه يمنح والدتهما الحق في الحجز على أمواله وحبسه وفقا لقانون الأحوال الشخصية في مصر.

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