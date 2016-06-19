بالصور: يسرا تدخل تويتر رسميا بالإرهاب والكباب وتتابع هؤلاء النجوم

دشنت الفنانة الكبيرة يسرا أول تغريدة رسمية لها بموقع تويتر بتشر صورة متحركة مقتبسة من مشهدها الأول بفيلم "الإرهاب والكباب" وعلقت عليها بخفة ظل لافتة بقولها: "مساء الخير يا حلوين".. أنا وصلت تويتر!

يسرا حصلت على العلامة الزرقاء لحسابها الأول رسميا على تويتر ، وقدمت نفسها كممثلة وسفيرة للنوايا الحسنة، واختارت تقليد الساحر محمود عبد العزيز، بوضع تغريدة أولى مميزة لجذب الأنظار، فنشرت صورة متحركة لها من فيلم "الإرهاب والكباب" مع الزعيم عادل أمام، ودشنت هاشتاق بعنوان "تغريدتي الأولى" وعلقت قائلة: مساء الخير يا حلوين".. أنا وصلت تويتر.

وبعدها نشرت عدة تغريدات للترويج لمسلسلها الجديد "فوق مستوي الشبهات" بالتنويه عن موعد عرضه ، وحصدت يسرا خمسة آلاف متابع في ساعة واحدة فقط، بينما اكتفت هي بمتابعة 16 حسابا فقط، لعدد من النجوم منهم الفنانة منى زكي ولاعب كرة القدم المعتزل ميدو، والفنانة اللبنانية رزان مغربي والشاعر مدحت العدل والنجوم محمد هنيدي وـأحمد السقا وآيتن عامر ونجوم الاعلام وفاء الكيلاني ونيشان، وكلهم رحبوا بها على تويتر وطالبوها أن تخفف من شر شخصية "رحمة" بمسلسلها الجديد.

يبدو أن تويتر سيصبح البيت الرسمي لنجوم الفن العربي بالمرحلة القادمة بعدما نشط مكتبه الإقليمي بقبول توثيق الحسابات الرسمية للمشاهير

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