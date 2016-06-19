برج الثور حظك اليوم الأحد 19 يونيو 2016

برج الثور على الصعيد المهني:

>أنت على مشارف تحقيق تقدم كبير فى حياتك المهنية ولكن عليك أن تتخذ قرارات مهمة تساعدك على اختيار الاتجاه الذى تريد أن تسلكه عليك أن تحلل الإيجابيات والسلبيات بعناية فقرارك سوف يؤثر على حياتك بشكل كبير فاذا اتخذت القرار الصحيح فسوف يزيد دخلك بشكل ملحوظ خلال الفترة القليلة القادمة. على الصعيد العاطفي:

>أنت وشريكك لديكم الكثير من الأفكار اليوم فيمكنك أن تنظم فعاليات فى مكان عملك بشكل جماعى أو ترتب لقاء اجتماعى فى المنزل مع اولادكم! وكل ذلك يساعدكم على تملق مكانة اجتماعية مرموقة وبناء روابط أفضل مع الناس. فقط لا تدعو من لا يتمنون لك أمنيات سعيدة.

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>برج الثور على الصعيد الصحي:

>احتساء كوب من القهوة يوميا مفيد جداً لقلبك فهذا يساعدك على الحصول على مزايا صحية لمعدتك. فاذا قمت يتناول كميات أكبر من المشروبات عليك تناول كميات أكبر من الماء حاول أن تذهب الى اليوغا للذهاب مرة واحدة فى الأسبوع على الأقل إن لم يكن كل يوم لتنشط أجهزتك. توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>ستواجه اليوم العديد من الأمور الخاصة بسوء الفهم مع الأخرين والعلاقات المتشابكة والأخطاء وسيكون لك نصيب كبير منها اليوم ولكن تنزعج بهذه الأمور حاول أن تأخذ خطوة الى الوراء وتستمتع بالمشاهد الكوميدية التى قد تحدث بسبب هذه الأخطاء والأمور فهذا سيجعل يومك يمر بشكل لطيف فاستمتع به.

شبكةعيونالإخبارية

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