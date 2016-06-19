أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتوقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي -
بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر -
ميدو يُقبل رأس لاعب دجلة على الهواء.. تعرف على السبب -
البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد -
بالصور - وصول الدفعة الثانية من جثامين شهداء تفجير طنطا -
خالد يوسف تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: يجب مراجعة المنظومة الأمنية -
توديع جثامين شهداء " كنيسة مارجرجس " بـ " الزغاريد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الثور حظك اليوم الأحد 19 يونيو 2016

Google+ Print
برج الثور حظك اليوم الأحد 19 يونيو 2016 برج الثور حظك اليوم الأحد 19 يونيو 2016

برج الثور على الصعيد المهني:


>أنت على مشارف تحقيق تقدم كبير فى حياتك المهنية ولكن عليك أن تتخذ قرارات مهمة تساعدك على اختيار الاتجاه الذى تريد أن تسلكه عليك أن تحلل الإيجابيات والسلبيات بعناية فقرارك سوف يؤثر على حياتك بشكل كبير فاذا اتخذت القرار الصحيح فسوف يزيد دخلك بشكل ملحوظ خلال الفترة القليلة القادمة.

على الصعيد العاطفي:


>أنت وشريكك لديكم الكثير من الأفكار اليوم فيمكنك أن تنظم فعاليات فى مكان عملك بشكل جماعى أو ترتب لقاء اجتماعى فى المنزل مع اولادكم! وكل ذلك يساعدكم على تملق مكانة اجتماعية مرموقة وبناء روابط أفضل مع الناس. فقط لا تدعو من لا يتمنون لك أمنيات سعيدة.
>


>برج الثور على الصعيد الصحي:


>احتساء كوب من القهوة يوميا مفيد جداً لقلبك فهذا يساعدك على الحصول على مزايا صحية لمعدتك. فاذا قمت يتناول كميات أكبر من المشروبات عليك تناول كميات أكبر من الماء حاول أن تذهب الى اليوغا للذهاب مرة واحدة فى الأسبوع على الأقل إن لم يكن كل يوم لتنشط أجهزتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>ستواجه اليوم العديد من الأمور الخاصة بسوء الفهم مع الأخرين والعلاقات المتشابكة والأخطاء وسيكون لك نصيب كبير منها اليوم ولكن تنزعج بهذه الأمور حاول أن تأخذ خطوة الى الوراء وتستمتع بالمشاهد الكوميدية التى قد تحدث بسبب هذه الأخطاء والأمور فهذا سيجعل يومك يمر بشكل لطيف فاستمتع به.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى